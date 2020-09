Nyt netværk til pårørende til psykisk syge

Det kan være en stor belastning at være pårørende til en person med en psykisk lidelse, og det kan være svært at håndtere udfordringerne i hverdagen og sygdommen. Bedre Psykiatri sammenligner det med at være i krise, sorg og stress. I samtalegruppen kan deltagerne få et pusterum og »læsse af«, give hinanden gode råd og dele erfaringer.

Formålet er at støtte, hjælpe og give ny viden og redskaber til at klare en udfordrende livssituation, fjerne usikkerhed og ikke mindst gøre opmærksom på, at det er vigtigt at passe på sig selv som pårørende for ikke selv at blive syg.

Det er udmattende at være pårørende, og en udfordring for de fleste pårørende er tavsheden, enten fordi de ikke selv fortæller noget, eller andre familiemedlemmer og kolleger ikke spørger ind til situationen.