Se billedserie Mødested Gl. Havn er et sted at mødes for havnens aktører, holbækkerne og turister. Det er også et sted at blive klogere på det dna, byen er rundet. Mødestedet er et samarbejde mellem havnens aktører og foreninger, kommune og erhvervsliv. Foto: Mie Neel

Nyt mødested er placeret på byens dna

Holbæk - 16. august 2021 kl. 10:45 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Byen har fået et nyt mødested med en spændende historie. Mødested Gl. Havn er placeret på byens dna havnen, som den er rundet af. Her kan aktører og foreninger på havnen, borgere og turister mødes på midtermolen.

Det er ikke kun et mødested, det er også et formidlingsprojekt om en havn og en by. Opsatte plancher og plancheborde fortæller om havnens og Holbæks oprindelse og udvikling fra skibsbro til kulturhavn.

Man kan også tage en ny havneguide i hånden og gå på opdagelse ad Sømileruten. Og giv ikke op på forhånd, en sømil er knap to kilometer, beroligede Lene Rosenberg fra Holbæk Træskibslaug ved søndagens indvielse af mødestedet.

Den bedste placering Lavet er en af aktørerne i Gl. Havn, og det er her, medlemmerne Finn Andersen og Søren Munkholm Jensen for cirka et år side præsenterede ideen om et mødested og formidlingsprojekt.

Og resultatet skyldes deres ihærdighed. De har været tålmodige og ikke mindst vedholdende og nogle gange rigtig irriterende. Det fik de tak for af Karen Munk fra Holbæk Museum, Ole Hansen (S), formand for Holbæk Kommunes kultur- og fritidsudvalg og Lars W. Hansen, havnemester, der egentlig var stemt for et mødested ved centret Kystliv Holbæk på Kanalstræde.

- Jeg kunne godt se, det kom jeg ikke igennem med. Og jeg kan godt se, at her er det den rigtige placering også for turister. Nu frygter jeg bare, hvad de to ildsjæle finder på, når brodækket senere udvides, og der bliver mere plads, bemærkede han.

Holbæk Havn, Holbæk Museum og Holbæk Træskibslaug har i samarbejde med alle havnens aktører og foreninger udviklet projektet. Kommunen har støttet med 92.000 kroner og Sparekassen Sjælland-Fyn med 30.000 kroner.

Forbinder by og havn - Vi blev glade, da vi fik henvendelsen med tanker om et mødested og formidling af havnen, der er købstadens hjerte og har været med til at skabe den moderne by. Her kan vi vise, hvor vital havnen har været for byen og dens udvikling, fastslog Karen Munk.

Museet har stået for de fire plancher med udviklingen fra fiskerlejet uden havn over skibsbro til havn (Gl. Havn) og en udvidelse med industrihavn (Ny Havn) til større skibe frem til i dag, hvor boliger har indtaget store dele af havnearealet. Og der udvikles stadig, derfor vil den sidste planche med nutid, fremtid og visioner blive udskiftet i takt med ændringerne.

Søndag var også Fjordens Dag, hvor aktørerne fra Søbadet til Holbæk Marina stod for en stribe aktiviteter. Det var derfor en passende dag at indvie Mødested Gl.Havn, konstaterede Ole Hansen.

- Mødestedet passer til udviklingen med kystliv og kystkultur og er med til at binde bymidten og havnen tættere sammen. Der vil altid ske en udvikling på havnen, og det er vigtigt at kende historien og byens dna, når man udvikler, understregede udvalgsformanden.

Maries skib Det er første gang, kommunen, erhvervsliv og mange frivillige har løftet i flok.

Det er udover et mødested også en 33 siders havneguide, der på Sømilerutens 1852 meter og i pixiformat med 24 nedslag fortæller havnens og byens historie. På ruten kan man møde aktører og foreninger, se på udstillinger og aktiviteter, hvor nogle er historiske som Holbæk Museums lodshus og KDL Lodsbåden, galeaserne Hjalm og Anna Møller, flere andre træskibe og de gamle beddinger, som stadig er i brug. Andre nedslag er nye som Kystliv Holbæk og Nationalmuseets værft. Og der er i Gl. Havn og hos Fritidsfiskeriforeningen stadig en stemning a la gamle dages havn og fiskerleje.

I en nær fortid lagde skibe til i Holbæk Havn med kul og sejlede af sted med korn, der var virksomheder og arbejdspladser. Det er nemt at glemme i dag, hvor boligblokke, et administrationscenter og kontorbygninger er skudt op. Det vil guiden og plancherne minde om - og der er endda kommet et nyt skib med det historiske navn Marie Olsen.

Hun var en fremsynet fiskerkone, som først i 1900-tallet stod bag Fiskernes Fællessalg, der blev stiftet for at give fiskerne en ordentlig afregning og endte som en eksportvirksomhed.

Hendes navn pryder et legeskib til børn, og det blev behørigt døbt med en spand vand af 14-årige Rikke Schell Nielsen, Fårevejle, der er tiptipoldebarn af Marie Olsens mands bror.