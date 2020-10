Se billedserie Indehaver Joafar Abdul Ghani foran sin forretning, Happy Bagels N Juice, på Skarridsøgade 31 B i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach.

Nyt madkoncept på hovedgaden

Holbæk - 06. oktober 2020 kl. 20:30

Torsdag den 10. oktober åbnede endnu en forretning i Jyderup.

Med fokus på at give borgerne et alternativ mere til de eksisterende spisesteder, er tiltaget allerede blevet taget godt imod hos de lokale kunder.

Da avisen var på besøg hos Happy Bagels N juice, blev en bestilling på tre forskellige slags bagels gjort klar til en kunde.

- Jeg synes det er fedt, at vi nu har en Happy Bagels N juice, for det et sundt og godt koncept, som jeg helt sikkert vil benytte mig af tit, fortalte kunden, Annette Jørgensen.

Bag disken afslører mange beholdere med forskelligt indhold, at man har masser af mulighed for at få præcis den bagel, man ønsker.

- Vi har seks forskellige brødvarianter plus sandwichbrød, hvis man gerne vil have noget »firkantet«. Og vi har ni forskellige »konceptbagels« på menukortet, men man kan også vælge det indhold, man vil, så laver vi bare en personlig udgave, siger indehaver Joafar Abdul Ghani, der fik mod på at starte sin egen bagel-shop, efter at hans ven havde foreslået ham det og sagt, at det manglede i byen.

- Vi har også meget andet end bagels og sandwich på menuen. Man kan også bestille smoothies, milkshake, frisk juice, ingefærshots og kaffe. Har man travlt, kan man ringe og bestille i forvejen, så er maden klar til afhentning efter aftale. Vi har åbent alle ugens dage i tidsrummet klokken 10-19, fortæller indehaveren.

Man finder Happy Bagels N juice på Skarridsøgade 31 B i Jyderup.