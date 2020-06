Se billedserie Gæsterne nød solens stråler på gårdspladsen foran gårdcafeen, som havde første åbnimngsdag grundlovsdag. Foto: Per Christensen

Nyt liv i den gamle præstegårdshave

Holbæk - 05. juni 2020 kl. 17:39 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fem år siden var den godt 200 år gamle præstegård på Holbækvej i Jyderup i fare for at blive revet ned.

Men den overlevede, og siden har ægteparret Lasse og Pia Trolddal Nielsen skabt nyt liv i den smukke bindingværksejendom, og grundlovsdag blev der skruet yderligere op for aktiviteterne i Jyderup Præstegård.

Klokken 10 gik dørene op til en helt ny gårdcafé, som dermed kommer til at supplere blandt andet den gårdbutik, som allerede har været i Jyderup Præstegård gennem nogle år.

- Vi vil gerne være med til at sætte Jyderup på landkortet og gøre byen til et spændende sted at være for både lokale og turister, siger Lasse Trolddal Nielsen.

Da Nordvestnyt kigger forbi Jyderup Præstegård ved 13-tiden sidder en håndfuld mennesker i solskinnet på gårdspladsen og nyder for eksempel et stykke smørrebrød fra den nyåbnede café.

- Vi synes, vi har et dejligt sted her. Det er lidt som at træde ind i en anden verden, når man kommer ind på gårdspladsen og i præstegårdshaven, lyder det fra Lasse Trolddal Nielsen.

Knopskydning Blandt cafégæsterne på åbningsdagen er Susanne og Klaus Mathiesen, der er genboer til Jyderup Præstegård og har fulgt med i den løbende udvikling af stedet.

- Det er så dejligt et sted og dejlig mad, siger Susanne Mathiesen og gemalen stemmer i:

- Det er et super godt initiativ, og det er godt, at der sker noget, også i den her ende af byen, pointerer Klaus Mathiesen.

Parret benytter sig også af tilbuddet Husmandskosten, hvor præstegården alle ugens dage undtagen mandag sælger måltider, som man kan tage med og spise derhjemme.

Jyderup Præstegård ligger lidt i udkanten af byen. I forvejen er der Café Forsinket midt i Jyderup, og Lasse Trolddal mener, at der er plads til alle.

- Det handler om at lave nogle tilbud, som trækker folk til Jyderup. Det gælder både lokale, men også turister fra sommerhusene i Odsherred, og fra Holbæk og København. Derfor er det godt, at der er flere cafeer i Jyderup, forklarer Lasse Trolddal Nielsen.

Siden han og hustruen i 2016 rykkede ind i præstegården og tilbød mad-ud-huset, har Jyderup Præstegård været gennem »en knopskydning« som Lasse Trolddal Nielsen udtrykker det. En knopskydning, der ikke er er slut endnu.

Luksus-camping Samtidig med åbningen af gårdcafeen har Jyderup Præstegård sat endnu et skib i søen. Det er »glamping« - et engelsk udtryk for luksus-camping - hvor man kan overnatte i et telt med højt til dugen og i en rigtig seng.

- Vi starter med et telt, og så ser vi lige, hvordan det går, inden vi eventuelt udvider. Man kan booke nu gennem Airbnb, men vi har endnu ikke haft nogen overnatninger, fortæller Lasse Trolddal Nielsen.

Næste skridt er også at få udbygget toilet- og badefaciliteter for gæsterne - for blot at nævne nogle af de planer, der arbejdes med i den gamle præstegård i Jyderup.

