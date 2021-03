Se billedserie Marianne Juul flyter sine to butikker fra det ene af byens centre og samler dem i et større og lysere lokale i det andet center. Hun lover sine kunder, at ånden, sjælen og servicen fra hendes Butik Marianne og Juuls Herretøj flytter med. Foto: Margit Pedersen

Nyt liv i center - Marianne flytter ind med den gamle ånd og sjæl

Holbæk - 25. marts 2021

Åbningsfesten med musik, lidt at drikke og spise er udskudt til sommer i håb om, at forsamlingsforbuddet er ophævet. Men det ændrer ikke begejstringen hos Marianne Juul, der påskelørdag flytter og samler sine to tøjbutikker til en ny butik.

De nye omgivelser er større og lysere, men hun garanterer, at hjertet, ånden og sjælen fra Butik Marianne og Juuls Herretøj i Jyderup Centret flytter med ind i Jyderup Stationscenter.

Udvider med brugskunst Med flytningen får Marianne Juul 600 kvadratmeter, det er 200 kvadratmeter mere end i Jyderup Centret.

Det bliver muligt bedre at præsentere tøj, sko og tasker, og det giver plads til udvidelser.

- Her kommer mere baby- og børnetøj, nyt bliver salg af sportstøj især til løb og fitness. Nyt er også salg af brugskunst som vaser, stager og lanterner, men det primære er salg af tøj, understreger Marianne Juul.

Brugskunst og en del interiør kommer fra Chic Antique i Holbæk, og noget af interiøret får også prismærker på.

- Der er købt nyt, men vi tager meget af det nuværende interiør med. Det er ikke til salg, det skal sammen med personalet være med til at bevare den gamle ånd og sjæl, forklarer Marianne Juul.

- Ånd og sjæl kan oversættes til nærhed og god service, og der bliver gjort meget for at gøre shopping til en god oplevelse, tilføjer hun.

Fredagsbar på vej Det store lokale indrettes med flere rum i rummet, masser af grønne planter og brugskunst. Butikken får også et område med sofa og kaffe på kanden.

- Kaffen må vente, til jeg er sikker på, der må serveres kaffe. Det samme gælder fredagsbaren, hvor vi rydder en vintønde for tøj og serverer lidt at drikke i den sidste shoppingtime fra 17 til 18, forklarer Marianne Juul.

Det er planen, at skuret og hegnet bag butikken fjernes og gør plads til en gårdhave.

Både hun og stationscentrets ejer håber, at den forfaldne kommunale mur også er fjernet til sommer.

Alle seks ansatte flytter med til stationscentret, og alle glæder sig helt vildt til at være i samme lokale, og det bliver også nemmere at hjælpe hinanden, konstaterer Marianne Juul.

- Der har været bekymrede mænd, som spurgte, om herre- og dametøj blev blandet. De kan være helt rolige, butikken opdeles i to afdelinger, lover hun .

Outlet i gamle butik Der vil i nogle måneder være outlet i den gamle butik i Jyderup Centret. Det vil kompensere lidt for det flyttesalg, der blev bremset af nedlukningen efter jul.

Det betød tabt indtægt og har betydet, at meget af ombygningen i stationscentret endte som et byg-selv projekt.

- Jeg har trukket store veksler på familie og venner og er taknemmelig for deres opbakning og vilje til at arbejde i weekender. Det skal de også i den kommende weekend, skærtorsdag og langfredag, hvor vi gør klar til åbning påskelørdag.

Lokalerne inde i Jyderup Stationscenter har stået tomme længe.

For cirka et år siden købte ejendomsmægler Michael H. Jørgensen centret, og han og Marianne Juul håber, at de sidste ledige lokaler nu bliver lejet ud.

- Det vil være dejligt, uanset hvad der kommer ind. Der har før været sportsbutik, og en sådan skal være velkommen. Så dropper jeg bare salget af sportstøj, fastslår hun.