Nyt køkken på Torvet vil kræse med delikat hurtigmad

Pavillonen på Torvet har fået ny ejer og nyt koncept. Men pølserne er tilbage - både de klassiske og med et tvist, når Torve Køkkenet åbner midt i marts. Bag står kendte ansigter, der før har prøvet kræfter med delikat hurtigmad i Holbæk. Og Le Delis sandwich med flæskesteg og frikadelle er tilbage - nu sammen med bao med and, tortillas og rolls.

- Vi er ved at renovere pavillonen og udvider med et overdækket loungeområde. Jeg tror, at der er kunder til god mad og ægte smage, siger Anders Larsen Han og makkeren fra Linden og Le Deli, Claes Wohl­muth, vil sammen med Hans Larsen fra Midtsjællands Golfklub give holbækkerne nye smagsoplevelser i takt med årstiderne og med lokale råvarer.

Han er kokken og vil fortsat diske op for golfspillerne og lave frokostordninger til firmaer og mad til selskaber samtidig med maden til Torve Køkkenet. Her er Claes Wohlmuth manden, kunderne møder. Og Hans Larsen er nu både ejer af en golfklub og en torvepavillon, som han har købt af Thomas Vestergaard, Frugtboden.

Anders Larsen overtog Linden i 2004 efter at have været køkkenchef på restaurant Lumskebugten i København.

Claes Wohlmuth blev medejer, de to kendte hinanden fra Lumskebugten.

Inden Linden var han i en periode restaurationschef på Thai On, i dag Jensens Bøfhus, på havnen. Efter Linden har han arbejdet på københavnske restaurationer, og Anders Larsen var før Golfklubben i køkkenet i cateringfirmaet Madmedomtanke.