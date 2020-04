Danmarks Civile Hunde­førerforening, afdeling Jyderup, har et klubhus på Skamstrupvej i Mørkøv. Nu skal det rives ned for at gøre plads til et nyt. Foto: Palle Mogensen

Nyt klubhus til hundefolk

Holbæk - 04. april 2020 kl. 12:19 Af Palle Mogensen

I omkring 40 år har et par sammenbyggede pavilloner ligget på et lille bakket areal på Skamstrupvej 18 i Mørkøv. De fungerer som klubhus for Danmarks Civile Hundeførerforeningen, afdeling Jyderup.

Når hundene skal træne, foregår den praktiske del udenfor på det bakkede areal lige ved siden skolen i Mørkøv. Den teoretiske del foregår så i klublokalerne sammen med de sociale arrangementer.

Men i denne uge bliver klubhuset revet ned. For det er efterhånden kommet i en sådan stand, at det ikke længere egner sig til at blive brugt.

- Der er ikke meget tilbage i det, lyder det fra foreningens formand, Rikke Christensen.

Når pavillonerne er revet ned, skal der opføres nogle nye hen over sommeren. Det er i hvert fald planen.

Og indtil da har foreningens medlemmer fået lov til at mødes i skolens sfo, selv om aktiviteterne ligesom i landets øvrige klubber og foreninger i øjeblikket er sat i stå på grund af coronakrisen.

Men hvornår det nye klubhus står færdigt, ved den lokale hundefører-formand ikke.

- Det ville være dejligt, hvis klubhuset kan stå færdigt til vores sommeraktiviteter og 60 års-jubilæumsfest. Men det er svært at sige, som situationen er lige nu, fortæller Rikke Christensen.

Det er meningen, at klubben selv skal stå for udgifterne for både nedrivningen af det gamle og opførelsen af det nye klubhus.

DCH har dog ikke en stor kassebeholdning, som kan finansiere byggeriet. I stedet har foreningen fået lovning på at få et lån fra DCH's initativfond til favorable renter.

- Men lånet skal jo betales tilbage, så vi skal i gang med at søge penge i blandt andet fonde, fortæller Rikke Christensen.

Det er Holbæk Kommune, der ejer grunden, hvor DCH Jyderup holder til. Og derfor vil hundeførerforeningen gerne være sikker på, at de kan få lov til at blive der i længere tid, hvis de sætter et nyt klubhus op.

Onsdag besluttede politikerne i Udvalget for kultur og fritid at sige ja til 30-årig benyttelsesaftale.