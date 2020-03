Det er de tre øverste etager i det gamle pakhus i Ahlgade 3F, som Sparekassen Sjælland-Fyn er parat til at stille til rådighed for et udannelses- og talenthus i Holbæk, hvis der er interesse for det. Foto: Kaj Ove Jensen

Nyt hus med fokus på uddannelse

Holbæk - 02. marts 2020 kl. 05:10 Af Kaj Ove Jensen

Sammen med andre kræfter vil Sparekassen Sjælland-Fyn nu undersøge mulighederne for at skabe et nye uddannelses- og talenthus i Holbæk. Formålet er at styrke Holbæk som fremtidens uddannelsesby.

Konkret er det gamle, gule pakhus i Ahlgade 3 F udset til at rumme aktiviteterne. Her er kun stueetagen for tiden udlejet, mens der på de tre øvrige etager er over 600 kvadratmeter, der ville kunne stilles helt eller delvis til rådighed.

Alle unge studerende i alderen 16-25 år samt øvrige aktører, som gerne vil støtte initiativet bliver inviteret til en uformel dialog om mulighederne tirsdag den 24. marts klokken 16 i Ahl­gade 3F. Der udsendes senere en nærmere information.

Unge kan samles på egne præmisser Lars Petersson, der er administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, mener, at Holbæk mangler et værested, hvor studerende og andre innovative talenter under uddannelse kan samles til aktiviteter på deres egne præmisser.

- Det er klart, at der skal være nogle rammer. Det er ikke et ungdomshus og skal ikke være et festhus eller en bar. Der skal skabes nogle rammer om de behov, som vi ved, mange studerende har. Huset skal gerne emme af uddannelse. Der skal skabes et miljø, der giver mulighed for at studere i fred, konkret foran en computer og med noget vidensdeling mellem de studerende, siger Lars Petersson.

Han peger på, at det de seneste år er lykkedes for Holbæk Kommune at tiltrække nye uddannelser, og flere er på vej. Samtidig har staten placeret statslige arbejdspladser inden for uddannelsesmiljøet i Holbæk, hvor de rykker ind i foråret 2021.

Styregruppe har udviklet tankerne Når det gælder tankerne om et udddannelses- og talenthus i Holbæk, er de udviklet i en styregruppe med deltagelse af rektor Per Farbøl, Stenhus Gymnasium, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Lars Dinesen (S) og Carsten Andersen (V), talentkoordinator Henrik Mosbæk, Talent Holbæk samt udviklingsdirektør Søren Kjærsgaard, Sparekassen Sjælland-Fyn.

Lars Petersson peger på, at alle i styregruppen har hjertet med og stor erfaring inden for unge- og uddannelsesmiljøet. Lars Petersson vil selv deltage som frivillig og gå ind i projektet, hvor jeg kan gøre nytte. Han håber, at andre med voksne børn, vil bidrage til projektet.

- Styregruppen har gennem et stykke tid diskuteret, at der var det her behov, og gruppen vil fortsætte i etableringsfasen. Men tanken er, at uddannelses- og talenthuset skal drives på de unges præmisser. Det er ret ideelt med det gamle pakhus som »legeplads«. Sparekassen har økonomisk mulighed for at stille lokalerne til rådighed, og vi vil også klare driftsomkostninger i de to første år. Så må det vise sig, om ideen kan holde, siger Lars Petersson.

Talentudvikling og mentorer Visionen er, at huset for eksempel kan danne rammen om støtte og opbakning til unge i uddannelse, talentudvikling gennem ungegrupper, frivillige mentorer, opgavehjælp til akademiske opgaver, mulighed for lektielæsning, personlig støtte og mental sundhed. Miljøet kan stimuleres med kultur og kunstneriske aktiviteter, debatter og talks, oplæsninger og foredrag.

Samtidig kan huset give mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet, når det for eksempel gælder studiejobs, praktik og lærepladser.