Mikael Skytte som til daglig er specialist i palliation i Holbæk Kommune er valgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. Privatfoto

Nyt hovedbestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæmpelse

Holbæk - 13. maj 2020 kl. 05:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de kommende tre år vil Mikael Skytte, Torslunde ved Svinninge, gøre en ekstra indsats for at styrke den såkaldte palliative indsats for kræftsyge mennesker.

Den 54-årige sygeplejerske har allerede i 15 år arbejdet med palliation - lindring af både smerter og andre følgevirkninger af kræft. Først på Sankt Lukas Hospice i Hellerup, og siden 2017 har han været specialist på området i Holbæk Kommune.

Nu er Mikael Skytte så netop blevet valgt til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Det er organisationens repræsentantskab, der har valgt ham for en tre-årig periode. Mikael Skytte gik til valg på at arbejde for mere fokus på netop den palliative indsats i forbindelse med kræftbehandlingen.

Opfordret til at stille op - Jeg synes, det er super spændende at skulle i gang med at få mere fokus på den palliative indsats for kræftsyge, men også hvordan den kan kobles til den rehabiliterende indsats, siger Mikael Skytte.

Det er inden for de seneste måneder, at han har besluttet sig for at stille til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. Gennem sit arbejde i Holbæk Kommune har Mikael Skytte haft et samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Holbæk, og det var herfra, at han blev opfordret til at stille op.

- For tre måneder siden var det ikke noget, jeg havde overvejet. Men jeg kan se, at der i hovedbestyrelsen ikke er så mange andre, der arbejder med palliation, og da det er et område, hovedbestyrelsen har vedtaget at have mere politisk fokus på, mener jeg, at jeg kan bidrage med min viden og erfaring, siger Mikael Skytte

Som specialist i Holbæk Kommune møder Mikael Skytte primært kræftsyge i deres egne hjem, og han vil blandt andet arbejde for at styrke den palliative indsats i kommunerne. Han understreger, at palliation dækker over mere end smertelindring.

Jeg ser de palliative indsatser som meget væsentligt både for bedre at kunne understøtte borgere i kræftbehandling, men også for, at man som borger bedre kan have indflydelse på, hvad der ønskes af livet som kræftsyg, og hvad der kan give livskvalitet i den sidste del af livet. Et stærkt kommunalt engagement kan være med til at styrke dette og give et bedre tværsektorielt samarbejde til gavn for de kræftsyge borgere og pårørende, siger Mikael Skytte.