Se billedserie Der er gang i gravearbejdet i den brede rabat langs Valdemar Sejrsvej, her på strækningen mellem Gl. Ringstedvej og Skagerakvej. Foto: Mie Neel

Nyt højspændingskabel skal sikre elforsyningen

Holbæk - 21. januar 2021 kl. 05:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Siden slutningen af november har trafikanterne langs en god del af Valdemar Sejrsvej i Holbæk kunnet se, at der bliver gravet i rabatten. Det handler om, at der skal graves et nyt højspændingskabel ned, også kaldet et 50 kV-kabel.

Netselskabet Cerius står bag udskiftningen.

- For at sikre strømforsyningen fremadrettet er vi nødt til at udskifte et ældre 50 kV-kabel, forklarer Lasse Bjerre Sørensen, der er presseansvarlig hos Cerius.

Cerius er et selskab i Andel-koncernen (tidligere Seas-NVE) med hovedsæde i Svinninge. Netselskabet ejer og driver elnettet i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

Arbejdet er slut om få uger Udskiftningen i Holbæk strækker sig over en cirka tre kilometer lang strækning. Det er fra transformerstationen på Marianevej til transformerstationen ved Omfartsvejen, lidt syd for Tv. Merløse.

- Vi gør vores bedste for at genere naboer og trafikanter mindst muligt. Går alt planmæssigt, vil den del af gravearbejdet, der foregår på offentligt areal, være færdig inden for to uger, mens gravearbejdet i private mark­arealer forventes afsluttet inden for fire uger, oplyser Lasse Bjerre Sørensen.