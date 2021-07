Den 9. oktober er der stiftende generalforsamling for Orø Lokalforum. Det foregår i Orø Hallen på Brøndevej. Foto: Palle Mogensen

Nyt forsøg på at stifte lokalforum på ø

Holbæk - 16. juli 2021 kl. 18:13 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Arbejdet med igen at få et lokalforum på Orø er fortsat i gang, selv om coronaen flere gange har spændt ben for initativtagerne. Nu satses der på at holde stiftende generalforsamling i Orø Hallen lørdag den 9. oktober.

Det er Birgit Kauffmann fra Økontoret, som har sat en dato og nu opfordrer interesserede til at stille op til den nye bestyrelse.

- Nu prøver vi igen. Tidligere på året valgte vi jo at udskyde det planlagte stiftende møde på grund af forsamlingsforbuddet, og vi mente ikke, at vi kunne give allesammen mulighed for at deltage, hvis vi gjorde det digitalt. Derfor skubbede vi det hele til efteråret, fortæller hun.

Birgit Kauffmann opfordrer nu sammen med Simon Drost interesserede til at stille op til valget til lokalforummet.

- Senest den 14. august skal man have meldt sig til, hvis man stiller op. Det kan gøres ved at lægge en seddel med navn og kontaktinfo i postkassen på Havnen 3A eller sende en email til birgit@oroe.dk, fortæller hun.

Birgit Kauffmann regner med, at der skal bruges fem medlemmer i bestyrelsen plus et par suppleanter.

- Så jeg håber da bestemt, at der melder sig nok. Men ellers har vi nogle, vi kan spørge, fortæller hun.

Omtumlet tilværelse Der har tidligere eksisteret et lokalforum på Orø. Men det nedlagde sig selv for nogle år siden, og i stedet overtog Orø Beboerforening arbejdet efter ønske fra Holbæk Kommune.

Men i januar 2020 krævede kommunen, at lokalforum skulle være en selvstændig forening med sin egen ansvarlige bestyrelse. På den måde havde kommunen nogle ansvarlige personer at forhandle med.

Det mente beboerforeningen ville blive for upraktisk, hvis der pludselig skulle eksistere to foreninger under samme hat med både en beboerforening med medlemskontingent og et lokalforum, der er åbent for alle uden betaling. Så derfor valgte beboerforeningen at vælge lokalforum-delen fra.

Så den 9. oktober skal der vælges en bestyrelse til Orø Lokalforum.

- Vi regner bestemt med at gennemføre den stiftende generalforsamling. Men det er klart, at vi følger corona-­restriktionerne til den tid, og hvis de siger, at vi ikke må forsamles for mange, må vi aflyse en gang til, fortæller Birgit Kauffmann.