I Tveje Merløse Kirke starter Hanne Nebeling et helt nyt kor for unge op, der hedder Unge Stemmer.

Nyt fællesskab for unge: Syng i kor i kirken

Holbæk - 08. oktober 2021

- At stå og synge sammen er fantastisk. og man bliver bedre til at synge og mere lydhør. Man får faktisk åbnet ørerne, smiler Hanne Nebeling, som er organist i Tveje Merløse Kirke.

Hun er ved at sætte et nyt skib i søen i kirken: Et kor for unge, som skal mødes første gang onsdag den 27. oktober kl. 16.15.

- Jeg håber, at mange unge har lyst til at være med. Det bliver jo et nyt fællesskab, hvor man kan få nye venner og være sammen om at synge, siger Hanne og nævner, at de unge også kan tjene lidt lommepenge, hvis de synger ved kirkelige begivenheder.

Hanne Nebeling var i mange år musikskolelærer og har derfor erfaring med at arbejde med unge om musik og sang.

Bredt repertoire Man skal ikke til optagelsesprøve for at blive en del af koret og både piger og drenge er velkomne, siger Hanne Nebeling, som vil præsentere de unge for et bredt repertoire af sange:

- Vi skal både synge nyt og gammelt, klassisk og pop, salmer og sange. Her i kirken er præsterne meget altfavnende, så vi har mulighed for at brede os over mange genrer.

Selvom koret hører til Tveje Merløse Kirke, behøver man ikke at bo i sognet eller være medlem af folkekirken for at blive korsanger.

- Alle kan være med, uanset baggrund, siger Hanne Nebeling.

Med til orgelindvielse På mange musikskoler er solosang med stemmetræning blevet populært at gå til. Og når man går til kor, får man også trænet sin stemme. Der følger dog flere gode ting med.

- Udover fællesskabet og muligheden for at lære noder, hvis man har lyst, kan det også føles som et dejligt frirum at synge sammen med andre og det er sundt og godt at stå og trække vejret sammen med andre, siger Hanne Nebeling.

Meningen er at koret skal mødes hver onsdag kl. 16.15 og synge sammen til kl. 17.30 i Kirkeladen på Gl. Ringstedvej 65.

- Når vi mødes, drikker vi en kop the sammen før vi begynder opvarmningen og stemmetræningen, siger Hanne Nebeling.

Hendes plan er, at koret lægger ud med at indstudere advents- og julesange/salmer.

Søndag den 28. november bliver Tveje Merløse Kirkes nye orgel indviet ved en højmesse og her håber Hanne Nebeling, at ungdomskoret, som skal hedde Unge Stemmer, kan have sin første optræden.

Kirken har i forvejen et kor, men det er for voksne og hedder Tveje Merløse Kirkes Menighedskor. Også her er der mulighed for at blive optaget, hvis man har lyst til at synge i kor.

Hanne Nebeling kan kontaktes via SMS på tlf: 22907202, hvis man er interesseret i at være med i Unge Stemmer.