Holbæk Kommune tilbyder nu et helt nyt behandlingstilbud til de borgere, der drikker lidt for meget. Tilbuddet kombinerer fysisk fremmøde med online øvelser, man kan lave hjemmefra. Det er gratis og kræver ingen henvisning. Foto: Jens Wollesen

Nyt digitalt tilbud til misbrugere

Holbæk - 29. september 2020 kl. 17:10 Af Christina Quist

Borgere i Holbæk Kommune, der har et overforbrug af øl, vin eller andet alkohol, fik mandag endnu en mulighed for at få hjælp.

I forbindelse med den årlige, landsdækkende uge 40 alkoholkampagne, der opfordrer danskerne til at få hjælp til deres alkoholproblemer, skød Holbæk Kommune nemlig et nyt behandlingstilbud i gang.

Tilbuddet, der hedder Blend-A, kombinerer fysisk fremmøde og behandling over nettet. Og det er gratis og kræver ingen henvisning.

Ifølge Katrine Linneboe, der er leder af Rusmidler, Forsorg og Forebyggelse i Holbæk Kommune, har kommunen valgt lave det nye tilbud, fordi målgruppen har ændret sig.

- Vi oplever, at der en stigende interesse fra borgere, der har fået et lidt for stort forbrug af alkohol, men hvor det endnu ikke har fået en negativ indvirkning på deres liv. Det er velfungerende borgere, der har familie, arbejde og lignende, men hvor de godt kan se, at de skal have lidt hjælp til at komme på rette vej igen. Og når der begynder at være et andet behov, skal vi selvfølgelig justere vores tilbud, så det passer til behovet, siger Katrine Linneboe, som oplyser, at et par borgere allerede er gået i gang med at benytte Blend-A.

Stor fleksibilitet Det nye tilbud er en del af forskningsprojektet Blended Care for Alcohol Use Disorder (Blend-A). Blended Care, som det kaldes, når man kombinerer fysisk fremmøde med et online forløb, bliver allerede brugt i blandt andet Holland, Sverige og Norge, og resultaterne her er lovende.

Og i Holbæk Kommune er man af den opfattelse, at dette tilbud vil give nogle nye muligheder.

- I forhold til den digitale del, skal borgeren udfylde nogle skemaer. Efterfølgende er der så en opfølgning med en behandler. Det kan være ved fysisk fremmøde, men det kan også være på skærmen, man mødes. Det giver en enorm stor fleksibilitet, at borgeren kan udfylde skemaerne, når der er tid i forhold til arbejde, uddannelse og hvad der ellers kan være, forklarer Katrine Linneboe.

Hun fortæller, at skemaerne er med til at sætte gang i en refleksion hos borgeren omkring dét at skulle ændre en vane - i dette tilfælde en vane omkring alkohol.

- Borgeren bliver selv kaptajnen i at ændre det her. Så kan vi støtte, bakke op og spørge ind og være med til at justere. Men det store arbejde laver borgeren selv, fastslår hun.

Corona har hjulpet Ifølge Katrine Linneboe har behandlerne i Rusmiddelcentret høje forventninger til det nye tilbud. Og de er helt klar til at hjælpe borgerne online.

- Da coronaen ramte, var vi nødt til at gå digitalt over natten. For rusmiddelbehandling blev med det samme sat som et kritisk felt. Så vi skulle være i drift og tilbyde borgerne den nødvendige støtte. Derfor var vi tvunget til at få alle computere tunet ind på at kunne håndtere digital behandling, siger Katrine Linneboe og fortsætter:

- På den måde er det ikke den store omvæltning at kaste sig ud i det her. For vi har været der siden marts. At vi nu har fysisk fremmøde igen, gør det noget nemmere at supplere behandlingen.

Projektet vil køre i tre år.