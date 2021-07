Se billedserie Farmen på Maglesøvej 89 får fra årsskiftet ny ejer og skal fremover være et botilbud for op til 18 beboere mellem 17 og 65 år. Foto: Mie Neel

Nyt botilbud for voksne på Farmen

Holbæk - 30. juli 2021 kl. 13:10 Af Kaj Ove Jensen

Ved årsskiftet overtager Ekkofonden ejendommen på Maglesøvej 89 mellem Maglesø og Algestrup. Stedet er kendt som Farmen og har i mange år været hjemsted for en dagskole for børn og unge.

Efter ejerskiftet skal ejendommen huse et botilbud for voksne. Det er en ændret anvendelse, hvilket kræver en landzonetilladelse, som Holbæk Kommune har givet.

Der er søgt om tilladelse til at benytte ejendommen som botilbud med op til 18 beboere mellem 17 og 65 år. Der vil ikke foregå lægelig eller medicinsk behandling på stedet, men udelukkende socialpædagogisk arbejde. Der vil være døgnbemanding på stedet.

Det nævnes i landzonetilladelsen, at beboerne vil have forskellige former for psykiske funktionsnedsættelser, og de kan desuden have fysiske funktionsnedsættelser.

Ekkofonden står som ansøger på landzonetilladelsen. Ekkofonden overdrog for et halvt års tid siden botilbud og fællesfunktioner til Altiden, som driver dem videre i eget selskab under navnet Altiden Ekko ApS.

Efter salget af botilbud og fællesfunktioner er Ekko­fonden nu fokuseret på opkøb, drift og udlejning af ejendomme til tilbud inden for det socialpædagogiske område, oplyses det på hjemmesiden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til planerne på Maglesøvej.

Handel er nu endelig En klagefrist på fire uger i forhold til landzonetilladelsen er udløbet tidligere i denne måned. Dermed er landzonetilladelsen trådt i kraft. Det betyder også, at den betingede handel med Farmen nu er endelig.

Sælgeren er Collines ApS, som tegnes af Pernille Ing­risch og Peter Soelberg. I 1993 købte parret ejendommen, som var personligt ejet frem til marts sidste år.

- Vi blev rådet til, at det var fornuftigt at lægge vores aktiviteter over i et anpartsselskab. Vi er i en alder, hvor vi skal stoppe som erhvervsaktive, siger Peter Soelberg.

Allerede i 2018 blev hele ejendommen udbudt til salg, men det endte ikke umiddelbart med et salg. Parret drev på adressen i cirka 20 år Dagskolen, som ved årsskiftet 2019/2020 blev solgt.

Køberen var Dagbehandlingstilbuddet Farmen ApS, som ejes af to holdingselskaber. Det ene er ejet af Jesper Christensen, som siden 2008 har drevet Den Miljøterapeutiske Organisation (DMO) med hovedadresse i Hjembæk.

DMO står for den daglige drift af Dagbehandlingstilbuddet Farmen, der er for normalt begavede børn og unge, som har brug for undervisning i et overskueligt miljø med tæt støtte.

Flytter til Tissø-egnen Ved salget af Dagskolen blev der med de nye ejere indgået en to-årig lejekontrakt, som udløber ved det kommende årsskifte.

- Vi havde et håb om, at de eventuelt ville købe ejendommen, men vi fik ikke en aftale på plads. For et år siden fik vi en henvendelse fra Ekkofonden, og i oktober begyndte vi at snakke seriøst om en handel, fortæller Peter Soelberg.

Den betingede handel blev underskrevet for et halvt år siden, og handlen er altså nu endelig. Køberen af Farmen har ikke ønsket at købe landbrugsjorden med. I handlen medfølger der 4,6 hektar jord, hvor bygningerne, parken og søen med mere ligger. 11 hektar jord sælges til en nabo.

De nuværende ejere bliver boende frem til årsskiftet og flytter derefter til en landbrugsejendom ved Tissø. Parret fortsætter med fårehold og gårdbutik, og Peter Soelberg håber, at en aftale om, at fårene afgræsser det meste af det fredede område ved Maglesø kan fortsætte.

- Vi har boet her i næsten 30 år, men vi glæder os til det nye, siger Peter Soelberg.

Dagskole flytter til Vig

Dagbehandlingstilbuddet Farmen bliver i lejemålet frem til udløbet ved årsskiftet. Men allerede om knap to uger åbner dagbehandlingsskolen også i lokaler på Eskilstrupvej ved Vig. Ejendommen, som tidligere husede den konkursramte Ulstrup Efterskole, blev overtaget pr. 1. marts.

Der er gang i en ombygning, så stedet kan være klar til det nye skoleår med cirka 35 elever i 4.-10. klasse, inklusive STU (særlig tilrettelagt undervisning), fortæller Jesper Christensen, der er forstander hos Den Miljøterapeutiske Organisation.

Tidligere er dele af ejendommen også taget i brug som opholdssted.

- Det er et større sted, så vi har kun brugt lidt af det, og ombygningen kommer til at løbe resten af året, siger Jesper Christensen.

På Farmen har dagbehandlingsskolen også dyr som heste, høns, grise, gæs, kaniner og afrikanske skovsnegle, og dem bliver der også plads til på den nye adresse, hvor der laves folde.

Dispensation i Tuse DMO søgte i oktober 2020 om tilladelse til at indrette dagskolen i en ny bygning ved ejendommen på Tuse Byvej 51 lidt vest for Tuse.

Dengang var det planen at flytte aktiviteterne fra Farmen til Tuse Byvej, men det blev altså i stedet ejendommen ved Vig, der blev løsningen.

Holbæk Kommune gav i juni dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at opføre en bygning på 168 kvadratmeter til undervisning samt to læskure på hver cirka 20 kvadratmeter samt en gårdbod på cirka 17 kvadratmeter. Dispensationen er nødvendig, fordi nogle af bygningerne i givet fald skal opføres helt eller delvist inden for åbeskyttelseslinjen på 150 meter fra Tuse Å.

- Vi er åbne for, at vi kan bygge den skole, vi har søgt om. Det vil i så fald være noget nyt, uden sammenhæng med Farmen. Men jeg kan ikke sige noget konkret om planerne, siger Jesper Christensen.

På Tuse Byvej 51 har der i tæt på 25 år ligget en behandlingsinstitution. Der bor for tiden ni unge, og DMO står for driften i fællesskab med den fond, som har været med på stedet i mange år.