Nyt børnehus på vej: Ja til trafiktælling

Holbæk - 27. september 2021 kl. 08:04 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Nu er forslaget til lokalplanen for et nyt børnehus i Jyderup godkendt politisk. Det skete på kommunalbestyrelsens møde onsdag aften og de borgere på Embodavej, der har skrevet et høringssvar om, at de ønsker vejbump bliver hørt. Der er dog endnu ikke taget endelig stilling til, om der skal være bump, men politikerne stemte for, at der skal udføres trafiktælling, når børnehuset er åbnet. Byggeperioden bliver 2023-2024.

Mærker øget trafik Børnehuset skal ligge ud til Præstemarken og i høringssvaret skriver borgerne, at da der allerede er vejbump på Ellebjergvej, mærkes en øget trafik på Embodavej og med børnehuset er der bekymring for, at forældrene vil vælge Embodavej som en alternativ vej til børnehuset.

Karen Thestrup Clausen (EL) nævnte, at der er andet end børnehuset, der kan give mere trafik i Jyderup.

- Det er svært at forudse, hvad der sker, hvis der skal gå en motorvej forbi, men man kan frygte trafiksituationen, sagde hun og nævnte, at udvalget for Klima- og Miljø skal være vågne,

Steffen Kisselhegn (V) erklærede sig enig, men kaldte beslutningen om børnehuset for en glædelig nyhed.

- Men det er rigtigt, at byen bliver belastet af trafik og derfor vigtigt, at vi får kigget på vejbump/chikaner, sagde han.

Hvorfor ikke vælge platin? Rasmus Brandstrup Larsen (V) hæftede sig ved sagens miljømæssige konsekvenser og nævnte et møde han deltog i sammen med andre kommunalpolitikere.

- Det handlede om grønt og bæredygtigt byggeri samt DGNB-certificering og vi kan forpligte os til tre forskellige standarder, sølv, guld og platin. Vi har valgt guld, som ikke er hverken helt skidt eller helt godt. Men hvorfor er vi ikke lidt mere ambitiøse og går efter platin?

Da vi ville have energineutralt byggeri Knabstrup, ville ingen være med og her vil man have, at udearealerne skal udslippe 'et minimum af CO2. Men hvorfor ikke lade det være CO2-neutralt? Har vi råd til at lade være?, spurgte han.

'Vi har et efterslæb' Karen Thestrup Clausen (EL) ærgrede sig over, at Venstre ikke har forsøgt at få Enhedslisten med.

- Vi er enige i, at barren bør sættes højere, og hvis vi kan findes et flertal for det, så kontakt os endelig. Vi har et eftersløb i forhold til Sportsbyen, sagde hun.

John Harpøth (DF) sagde henvendt til Rasmus Brandstrup Larsen:

- Det er dejligt, I er blevet så klimabevidste, men prøv nu at se, om du kan få hele gruppen med.