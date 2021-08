Se billedserie Byen mangler familie­restauranten Rib House, mener kædens indehaver og direktør Jens Benzer Pedersen. Derfor åbner steakhouse-kæden sidst på efteråret på Torvet. Foto: Allan Rasmussen

Nyt bøfhus åbner i midtbyen

Holbæk - 22. august 2021 kl. 08:20 Af Margit Pedersen

Spareribs ad libitum, store bøffer, grillet fisk, salatbar og weekendbrunch rykker ind i på Torvet. Steakhouse-kæden Rib House er i gang med en større ombygning og forventer at åbne sidst på efteråret i Sparekassen Sjælland-Fyns tidligere lokaler i Holbæk.

- Jeg er overbevist om, Holbæk mangler vores koncept. Kundeunderlaget er til stede, og jeg synes, det er den bedste beliggenhed. Vi glæder os til at byde gæsterne indenfor, siger Jens Benzer Pedersen, indehaver af og direktør i Rib House-kæden.

Han har gennem sin virksomhed AG51 ApS købt ejendommen Ahlgade 51, som han overtog 1. juli. Fem dage senere gik arbejdet i gang med at ændre et pengeinstitut til familierestaurant.

Ud over de mange ændringer i lokalerne kommer der også ny front med direkte indgang fra Ahlgade til Rib House og til Nybolig. Den eksisterende indgang bevares til erhvervs- og boliglejemålene på de øvrige etager.

Alle indvendige vægge rives ned, der skal sættes køkken op, nye toiletter og installationer. Alligevel lurede han lidt på at åbne 1. oktober.

- Det er så ikke realistisk. Selv om håndværkerne bliver klar, skal kommunen ind over med tilladelser, og vi skal have grønt lys fra en brandrådgiver, og dem er der ventetid på. Jeg regner nu med november, så holbækkerne får vores jule- og nytårsmenuer, bøffer fra 150 gram til et kilo, kan spise løs af spareribs og den store brunch, bemærker Jens Benzer Pedersen.

Det bekymrer ham ikke, at spisestederne ligger som perler på en snor på Ahlgades solside.- Rib House er et andet koncept. Den første åbnede vi i Roskilde i 1997 og har i dag restauranter i seks og snart syv større provinsbyer, mens vi har valgt København fra. Vi kører med højeste kvalitet kød til den bedste pris, og vi vil have glade gæster, fin beliggenhed og fuldt hus, og det har vi alle steder, understreger han.

Jens Benzer Pedersen vil i starten være til stede i restauranten for at sikre, at kvalitet og service er i orden og hjælpe til, hvor det bliver nødvendigt. Med sig har han personale fra andre Rib House restauranter, men der skal også ansættes 25 nye medarbejdere.

Også udendørs servering Det bliver en stor Rib House, men han kan endnu ikke sætte tal på antal gæster. Og i første omgang er det indendørs servering, men til næste år forventer han også udendørs servering.

I 2016 solgte Sparekassen Sjælland-Fyn ejendommen til investeringsselskabet MFO I A/S for 44 millioner kroner og lejede sig derefter ind. Siden kom muligheden for at flytte Holbæk-filialen ned på havnen over for hovedsædet på Isefjords Allé.

Med udflytningen opstod gætterier og rygter om, at der kom »noget med mad« i lokalerne.

Det gør der nu, når Rib House indtager Holbæk.