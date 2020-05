Skvulps udvider bestyrelsen med et nyt medlem: Birgitte Kirk, Kirk Grafik. PR-foto.

Nyt bestyrelsesmedlem i Skvulp-fonden

Fonden Holbæk i Pinsen, som står bag kulturfestivalen Skvulp har udvidet bestyrelsen med endnu et medlem. Det sker med bestyrelsesformand Jan Løves ord for »at sikre de nødvendige bestyrelseskompetencer i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af den meget store begivenhed, årets Skvulp har udviklet sig til«.

Bestyrelsen har derfor opfordret Birgitte Kirk, Kirk Grafik, til at indtræde i bestyrelsen, og Birgitte Kirk har valgt at sige ja.

Det nye bestyrelsesmedlem har i forvejen et indgående kendskab til Skvulp:

- Birgitte Kirk har et helt særligt forhold til Skvulp, da hun tilbage i 2015 designede vores logo og formede festivalens grafiske udtryk. Her seks år senere er hun stadigvæk kreativ kaptajn på Skvulps udtryk og nu også en del af bestyrelsen, siger Jan Løve.

- Det er glæden ved at lave noget, som fællesskabet har glæde af, der driver mig. Derfor var jeg slet ikke i tvivl, da formand for fonden, Jan Løve, kontaktede mig og opfordrede mig til at indtræde i bestyrelsen, naturligvis i kærlighed til fællesskabet, slår hun fast.