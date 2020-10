Orøboerne vil fremover langt oftere få besøg af akuthelikopteren. Foto: Kristian Buchmann

Nyt beredskab er lige så hurtigt som det gamle

Holbæk - 02. oktober 2020 kl. 10:04 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Hvor hurtigt er ambulancen fremme, hvis klokken er 2 om natten, og det er Orøfærgen, der skal få ambulancen frem?

Det blev der spurgt til ved torsdagens informationsmøde på Orø.

Benny Jørgensen, direktør for Præhospitalt Center, svarede, at man får stort set samme responstid, som man indtil torsdag havde med trækfærgen. Det vil sige under 25 minutter.

Det er baseret på, at Orøfærgen fra nu af ligger i Holbæk om natten, og at de to mand, som skal sejle færgen, sover et sted i nærheden. Og så skal færgen trykke speederen i bund - det kan bringe overfartstiden ned under 20 minutter.

Men Benny Jørgensen betonede flere gange, at Orøfærgen kun er en del af løsningen.

- I vil få betydeligt flere besøg af akuthelikopteren, end I er vant. Hidtil har turen med trækfærgen været så kort, at Orø næsten har været landfast. Nu bliver I en ø, men vi har masser af erfaringer fra de øvrige øer i regionen. Jeg har også talt med helikopterberedskabet, og de er helt med på, at de nu får flere opgaver på Orø. I kan være helt trygge, sagde Benny Jørgensen.

Om man alarmerer færge eller helikopter, afhænger af situationen. Og tærsklen for, hvornår man vælger helikopter bliver altså betydeligt lavere, end man er vant til på Orø.

Helikopter til fødsler En fødsel kan sagtens være anledning til at sende helikopteren. Det kommer an på, hvor tæt på fødslen er, forklarede Benny Jørgensen.

- Hvad så hvis der er tåge eller storm? blev der spurgt.

- Så bruger vi luftvåbnets helikoptere, som står i Roskilde, svarede Søren W. Rasmussen, enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen.

- Men hvad nu hvis patienten er et sted, hvor helikopteren ikke kan lande? blev der også spurgt.

Her var svaret, at erfaringerne fra de øvrige syv øer i regionen er, at akuthelikopteren næsten altid kan lande så tæt på, at man bare kan gå hen med helikopterens båre.

Søren W. Rasmussen forklarede også, at det faktisk kan være en fordel, at en ambulance kommer med Orøfærgen i stedet for trækfærgen.

- For så skal paramedicinerne ikke bruge tid og kræfter på at køre, men kan tage sig af patienten i stedet, sagde han.

O.k. fra politi og brand Også hos Midt- og Vestsjællands Politi ser man positivt på det nye beredskab.

- Orøboerne er jo et fredeligt folkefærd, så det er meget sjældent, vi skal til Orø om natten. Men hvis vi skal, vil vores patruljer typisk befinde sig de steder, hvor der sker mest - blandt andet Holbæk by. Så de kan hurtigt være ved færgen. Hidtil har de kørt hele turen uden om, og det er en lang tur, forklarede politiinspektør Michael Flemming Rasmussen.

Hos Vestsjællands Brandvæsen var direktør Lars Karlsen også tryg ved den nye situation.

En ekstra tankvogn er nu placeret på øen, og dermed kan de lokale brandfolk klare langt de fleste opgaver.

Bliver det for stort, får de assistance. I dagtimerne fra Kr. Hyllinge, om natten fra Holbæk, forklarede han.

På mødet i Orøhallen kunne man undervejs spore en vis usikkerhed hos orøboerne. Men ved mødets slutning var der i hvert fald nogle, som var trygge:

En orøboer mente, at løsningen er »fin«, mens en anden direkte takkede de fremmødte beredskabsfolk for »en god og hurtig løsning«.