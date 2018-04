I september 2017 var der byvandring for at se på mulige placeringer til en dagligvarebutik i Ugerløse. Siden er mulighederne blevet indskrænket til den vestlige side af Hovedgaden. Morten Kjær Jakobsen (med planchen) fremlægger snart et revideret forslag. Foto: Morten D. Christensen

Nyt Netto-forslag afsløres snart

Holbæk - 09. april 2018 kl. 14:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for en måneds tid kan borgerne i Ugerløse vente at blive præsenteret for et ændret forslag til, hvor en Netto-butik kan placeres i Ugerløse, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Læs også: Netto ønsker ny placering

- Jeg vil indkalde Ugerløse Lokalforum og borgerne til et møde for at forklare, hvad det handler om. Hvis vi får lokal opbakning til det, tror jeg, at projektet bliver gennemført, siger Morten Kjær Jakobsen, der driver 2T Arkitekt & Ingeniør med adresser i Holbæk og Roskilde.

Han mener, det er ved at være på høje tid at få afgjort, om der skal etableres en ny dagligvarebutik i byen, ellers risikerer planerne at dø ud, mener Morten Kjær Jakobsen, som er en af de projektmagere, som har arbejdet længst med at få en ny dagligvarebutik i form af en Netto til Ugerløse.

I december blev mulighederne for placeringen indskrænket, da det daværende Holbæk Byråd afgjorde, at dagligvarebutikken skal placeres på den vestlige side af Hovedgaden.

2T har tidligere fremlagt et projekt, der omfatter Hovedgaden 38 og 40 og muligvis en minimal del af skolegården ved Kildedamsskolen. Nettos udviklingschef Carsten Hadsbjerg udtalte imidlertid i januar til Nordvestnyt, at det med sikkerhed ikke bliver dér, kæden kommer til at åbne en butik.

- Vi har ændret projektet drastisk. Vi har tænkt lidt ud af boksen, siger Morten Kjær Jacobsen om det nye udspil. Men han vil ikke løfte sløret for mere om projektet, før der har været møde med borgerne.

Morten Kjær Jakobsen gætter på, at også andre udviklere fortsat ser på mulighederne i Ugerløse.

Det kan udviklingschef Carsten Hadsbjerg hos Netto godt bekræfte.

Når det gælder 2T's reviderede projekt, kan han ikke sige, hvordan Netto stiller sig til det, da han ikke har set det endnu.

- Men vi er stadig interesserede i at få det rigtige projekt for både lokalforum, beboerne, Holbæk Kommune og os, så alle er tilfredse. Og selvfølgelig vil vi gerne have en afklaring, efter at vi har arbejdet med det i fire år, siger Carsten Hadsbjerg.

