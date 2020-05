Nystartet anlægsgartner med lang erfaring

- Når jeg anlægger en ny have for mine kunder, undersøger jeg først hvor meget tid, de selv ønsker at bruge på at vedligeholde den, eller om den skal passes af en professionel. Der er forskel på behovet, så det er vigtigt, at haven falder i kundens smag. Derfor forhører jeg mig også om eventuelle ønsker af blomstertyper, farver og buskvalg, fortæller Christian Madsen, der har 20 års erfaring i havebranchen.

- Jeg har haft et lignende firma før. Det var i England, hvor jeg boede med min kone i tre år. Derovre går man meget op i sine haver, de skal præsentere sig flot. Kunderne i England havde ofte formskårne træer og buske, og i det hele taget er de klassiske engelske haver ofte opbygget i parklignende stil. Derfor har jeg stor erfaring i gode plantekombinationer og beskæring af alle former for buske og træer også frugttræer, siger han.

- Det er vigtigt, at man starter med at trække en snor, som man kan arbejde sig ud fra, så alle græsbanerne kommer til at ligge lige. På kanten af den nye plæne, inde under hækken, fylder jeg op med kompost, så ukrudtet ikke får lov at »gå amok«, fortæller anlægsgartneren, der også gerne sørger for at passe sine kunders bede - med lugning, opgravning og deling af stauder, plantning, udlægning af kompost og barkflis. Altsammen gøres for at sikre planternes sundhed og trivsel.