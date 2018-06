Nyfødte killinger efterladt i stegende sol

Hun er vred og chokeret, det er første gang hun oplever det, som internater tit ser. De tre killinger var nyfødte med navlestreng og så ud til at være sunde og raske. De kunne have overlevet hos deres mor eller en fostermor, men hun valgte at aflive dem, fordi de var meget afkræftede.

- Jeg bemærkede papkassen, også at den stod der, da jeg kom tilbage, men tænkte ikke videre over det. Men da jeg senere igen skulle ud at køre, havde papkassen ikke rykket sig, og så vidste jeg, at noget var helt galt. Og selv om jeg er dyrlæge og havde forberedt mig på, hvad jeg ville se, blev jeg alligevel forskrækket over synet af de tre flade killinger.