Cirka 150 indskydere i Holbæk Marina var i aftes mødt op en ekstraordinær havneforsamling, hvor valg til bestyrelsen var et vigtigt punkt. Resultatet var, at indskyderne valgte at stemme for »nye vinde« i bestyrelsen.

Nye vinde blæser over marina

Hvis man skal dømme ud fra resultatet af valget til bestyrelsen i Holbæk Marina, så ønsker brugerne af marinaen i Dragerup Vig nye vinde i bestyrelsesarbejdet.

Ved valget på den ekstraordinære havneforsamling på restaurant Vadestedet torsdag aften blev det eneste siddende bestyrelsesmedlem, Flemming Carlsen, som var på valg, således vraget af indskyderne, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Der skulle vælges fire til den syv mand store bestyrelse oven på en turbulent tid, hvor fyringen af havnefoged Jørgen Vad Nielsen har givet anledning til en del splittelse.

Tre af pladserne blev besat af kandidater, som stod på en liste, som indskyderne ved ankomsten til havneforsamlingen fik udleveret med oplysningen om, at de vil arbejde for en genansættelse af havnefogeden. De tre var Bo Pedersen (104 stemmer), Hans Bloch Jespersen (84) og Ingvald á Kamarinum (75).

Den fjerde plads blev besat af en kandidat, Jens Hansen, som i sin præsentation forud for valget sagde, at han blev bedt om at stille op for et år siden.

- Jeg er ikke en del af fraktionerne. Jeg går ind for at starte på en frisk, sagde Jens Hansen, der fik 91 stemmer.

Der blev udleveret stemmesedler til 154 indskydere, og hver skulle skrive fire navne på de kandidater, de ønskede valgt.

Efter den ekstraordinære havneforsamling lagde to af indskyderne i marinaen i Dragerup Vig, Peter Wulff og Allan Petersen, over for Nordvestnyt ikke skjul på, at de var glade. De har brugt meget tid på at arbejde for at få valgt kandidater, som vil noget andet end den siddende bestyrelse.

Selv om Jens Hansen ikke ønskede at stå på den lille valgplakat, som var trykt med de kandidater, som Wulff og Petersen har arbejdet for, så anser de ham for at være »deres mand«.

- Det er det bedst mulige resultat, vi har opnået. Nu er der flertal i bestyrelsen for et skifte. Det vil udmønte sig i, at det bliver en havn for alle i stedet for kun for nogle, sagde Peter Wulff og Allan Petersen til Nordvestnyt efter mødet.

Om resultatet også betyder, at flertallet i den nye bestyrelse vil arbejde på at få genansat Jørgen Vad Nielsen som havnefoged er uvist, da Jens Hansen ikke har tilkendegivet, om han går ind for det.

Ved valget i aftes var Flemming Carlsen fra den siddende bestyrelse med 51 stemmer et pænt stykke fra at opnå genvalg.

- Jeg tager det til efterretning, sådan er demokratiet. Jeg har brugt meget tid på arbejdet, men hvis nogle mener, tingene skal være på en anden måde, kan jeg ikke lave om på det, sagde Flemming Carlsen til Nordvestnyt efter mødet.

Han har bange anelser om det fremtidige bestyrelsesarbejde

- Jeg frygter, at det kan blive fraktioner, så det ikke bevæger sig i den rigtige retning. Og det kan blive bekosteligt, hvis bestyrelsen vil afskedige den nyansatte havnefoged, påpegede Flemming Carlsen.