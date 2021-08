Cirka 800 nye, elektroniske vandmålere skal udskiftes, fordi temperaturmålerne ikke virker som lovet af producenten, som tager ansvar og udgiften på sig. Fors A/S udskifter kun vandmålere, der er placeret udvendigt i blandt andet brønde, hvor risikoen for frostsprængning er størst. Foto: Allan Nørregaard

Nye vandmålere er defekte og skal udskiftes

Holbæk - 17. august 2021 kl. 05:50 Af Margit Pedersen

Kan det virkeligt passe, at den ny elektroniske vandmåler skal udskiftes efter kun et halvt år eller mindre? Ja, det passer, men kun, hvis den sidder udvendigt i en brønd eller et udhus, siger projektleder Simon Kaare Jochumsen, Fors A/S. Det drejer sig om cirka 800 vandmålere spredt rundt i Holbæk Kommune.

Cirka 800 vandforbrugere har modtaget og vil modtage en skrivelse fra Fors med beskeden, at den eksisterende vandmåler skal udskiftes på grund af en fejl på temperaturmåleren.

Alle vandmålerne har en temperaturmåler, hvis vigtigste funktion er at slå alarm, når temperaturen omkring en udvendig måler nærmer sig frostgrader med risiko for frostsprængning.

Fors kan derefter gøre vandforbrugeren opmærksom på at tjekke vandrøret i for eksempel en brønd eller et udhus for at se, om det er sprængt og der siver eller fosser vand ud.

Også hvor der er lukket for vandet for vinteren, bør der tjekkes for at undgå vandspild, når der genåbnes.

De elektroniske målere erstatter de mekaniske, hvor vandforbrugerne selv skulle aflæse forbruget en gang om året og selv holde øje med vandforbruget.

Nu registreres forbruget via et radiobaseret netværk i Fors' datasystem, næsten som de fleste elmålere sender data til Seas-NVE.

Via computeren kan forbrugerne og Fors minut for minut følge vandforbruget. Registrerer måleren et konstant og usædvanligt højt vandforbrug over en periode, kan det skyldes et brud på en vandledning. På den måde kan det stoppes, før der sker alvorlige vandskader.

- Der skal udskiftes omkring 8000 vandmålere i Holbæk Kommune, og spørgsmålet var, om vi skulle udskifte alle. Men da risikoen for frostsprængninger inde i kældre og bryggers er meget lille, valgte vi at udskifte dér, hvor funktionen er vigtigst og risikoen for sprængte rør størst. De første 400 er udskiftet, og nu venter 400 på at få de udskiftede målere sat op, forklarer Simon Kaare Jochumsen.

Som en forebyggelse af frostsprængte rør og vandspild var det et krav til producenten, at de elekroniske vandmålere kunne måle temperaturen i rummet omkring målerne.

- Det fik vi skrevet ind i aftalen, og producenten erkender sit ansvar og tager udgiften. Det kommer ikke til at koste vandforbrugerne, kommunen eller Fors penge, understreger han.

Udskiftningen af de cirka 8000 mekaniske målere er beregnet til at koste cirka 16 millioner kroner og bliver finansieret af Fors Vand Holbæk A/S og et lån på 12 millioner kroner, som Holbæk Kommune har garanteret for mod at få en provision på én procent af lånebeløbet

Prisen for indkøb og opsætning af de nye vandmålere stemmer med den nuværende pris for vand, derfor stiger prisen ikke, har chefen for Vand og Varme i Fors A/S tidligere udtalt..