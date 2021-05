Brorfelde Observatorium er en af de kulturinstitutioner i Holbæk Kommune, som er med i kulturrygsækken. Foto: Mie Neel

Nye tilbud til kulturrygsækken

Holbæk - 09. maj 2021 kl. 18:12 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Det ser ud til, at der fra næste skoleår vil blive fyldt nye tilbud i Kulturrygsækken med lærerige oplevelser for både børn og unge. Politikerne i Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune har på deres seneste møde drøftet en række forslag, som kommunens kulturinstitutioner er kommet med.

- Koordinator for kulturrygsækken, Vicki Frederiksen, fortalte om de forskellige forslag, og nu tager vi dem med tilbage til vores respektive partier for at kigge nærmere på dem, fortæller udvalgsformand Ole Hansen (S).

Kulturrygsækken blev skabt for nogle år siden og formidler et samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner og skoler.

Kulturinstitutionerne får mulighed for at vise, hvad de har at byde på, og eleverne får mulighed for at lære noget på en anden måde, end de gør til daglig i skolen.

Indtil videre ligger der to tilbud i rygsækken. Det ene er for 6. årgang på Kystliv Holbæk, og det andet er for 8. årgang på Teatret Fair Play.

Men nye er altså på vej.

Holbæk Musikskole har lavet et for 3. årgang. Her bliver de deltagende børn præsenteret for et stykke klassisk musik, som de derefter skal arbejde videre med.

Børnene lærer blandt andet at lytte aktivt og får også lov til at spille sammen med læreren.

Til 4. årgang har Brorfelde Observatorium skruet et forløb sammen, hvor eleverne lærer om solsystemet og de forskellige planeter.

Det sker gennem forskellige former for leg og øvelser. Og det er meningen, at eleverne skal arbejde med projektet i klassen både før og efter et besøg på observatoriet.

Museum Vestsjælland har skruet et forløb for 5. årgang sammen. Her får eleverne mulighed for at være arkæologer for en dag.

De får mulighed for at prøve arkæologens metoder af lige fra udgravning til tolkning og formidling.

Dæksdreng i Holbæk Nationalmuseet og UngHolbæk har sammen lavet noget for 7. årgang. Det foregår i to afdelinger. I den første får eleverne mulighed for på egen krop at prøve, hvordan det var at være dæksdreng i gamle dage. Dernæst skrues tiden frem, og eleverne får mulighed for at prøve at sejle i kano og på supboard. Ligeledes til 7. årgang har Museum Vestsjælland skabt to forskellige forløb, som skolerne kan vælge imellem.

Det ene handler om 2. Verdenskrig og besættelsen af Danmark. Det andet er om Danmarks rolle i Vestindien, om slaver og kolonisation.

For 9. årgang har Brorfelde Observatorium lavet et forløb, hvor eleverne skal arbejde med undergrunden og lære om det danske landskab og dannelsen af den.

Museum Vestsjælland har ligeledes et forløb til 9. årgang. Det handler om historie, og her får eleverne mulighed for at lave deres egne podcasts om et historisk emne.

Det er frivilligt, om skolerne vil benytte sig af tilbuddene, men indtil videre har der været stor interesse for dem. Det er meningen, at når kulturrygsækken er fuldt udbygget, at en elev gennem hele sit skoleforløb bliver præsenteret for et nyt forløb i hver årgang.