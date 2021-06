Se billedserie Kenneth og Finn Reiner har brugt den stille periode under corona til at pudse hele konceptet af med blandt andet ny hjemmeside, nyt logo og nye fag på skemaet. Foto Jette Bundgaard.

Send til din ven. X Artiklen: Nye tider på musikskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tider på musikskolen

Holbæk - 25. juni 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Holbæk & Omegns Musikskole - i dagligtale HOM - kunne sidste år fejre 50-års jubilæum. Det blev dog ikke til meget fejring i 2020, fordi musikskolen lige som så meget andet blev lukket ned. Corona-pausen blev i stedet brugt effektivt, og i starten af denne måned gik HOM i luften med en helt ny hjemmeside, nyt logo og nye fag.

- Vi har brugt tiden på at se på HOM med friske øjne og har haft ro til at lave udviklingsarbejdet, siger daglig leder Kenneth Reiner, der driver musikskolen sammen med sin far, Finn Reiner.

En ting, som man har valgt at tage med videre fra corona-tiden, er tilbuddet om online-undervisning. Når undervisningen starter den 8. august, vil alle skolens otte øvelokaler på Holbæk-adressen, Studiestræde 3, have studieudstyr, så eleverne kan undervises online. Det nye tiltag skal dog ikke afløse den gode gammeldags musikundervisning men fungere som et supplement. Finn Reiner forklarer: - Undervisningen kommer til at foregå i real time og bliver et ekstra tilbud, der kan være praktisk i en række situationer. Vi har for eksempel haft skilsmissebørn, som kun kunne passe fysisk undervisning, når de var hos den forælder, som bor her i nærheden. Med den nye fleksible ordning kan de stadig modtage undervisning, selvom de er 'udenbys'.

- Det primære vil dog stadig være den fysiske undervisning, pointerer Kenneth Reiner, som fortæller, at HOM også kommer til at skrue op for det sociale aspekt. - Vi skal have flere sammenspilsgrupper, hvor eleverne kan få glæde af det sammenhold, man blandt andet kender fra fodbold, siger han.

I den nye sæson kommer der også en række nye fag på skemaet, som appellerer til den unge målgruppe, HOM gerne vil nå. Det er blandt andet elektronisk musikproduktion og sangskrivning.

- Eleverne vil få lydfiler med hjem af det, de har indspillet sammen, og man vil også kunne finde os på YouTube inden længe, siger Kenneth Reiner, som ser fornyelserne som en naturlig udvikling i en moderne musikskole, der følger med tiden. Han håber desuden, at man fremover, vil se HOM's mange dygtige bands optræde live ved forskellige lokale begivenheder.

- Vi får et helt nyt anlæg hjem og planlægger at blive mere synlige i gadebilledet - til Aftensalg og andre lignende arrangementer, siger han.

HOM har to afdelinger: én i Studiestræde i Holbæk, hvor den individuelle undervisning foregår og én i Odsherred i Gundestrup, hvor der er musikstudie, en stor sal til koncerter og gode rammer for workshops i weekenderne: - Her i Studiestræde har vi en aftale med naboerne om, at vi ikke spiller højt efter klokken 22. I Gundestrup kan vi fortsætte til midnat, hvis en sammenspilsgruppe synes, det rigtigt kører, og ikke lige har lyst at stoppe. Vi har også ved flere lejligheder været i gang med optagelser i studiet natten igennem, siger Finn Reiner.

Han har netop rundet 76 år og har taget hul på et glidende generationsskifte med sin søn Kenneth. - Jeg synes, vi er gode til at være brede i det, vi tilbyder. Man kan både øve seriøst og sigte mod en dag at blive optaget på Konservatoriet, eller man kan være med i et hyggeorkester. Kernen i det hele er, at se eleverne blomstre, hvad enten det er i et band eller individuelt. Det er så værdifuldt, slutter han.

I den nye sæson tilbydes en gratis prøvetime i alle fag, priserne vil desuden være særligt fordelagtige med blandt andet 50 procents besparelser for børn under 12 år.

Der er mere info på: www.hom.dk