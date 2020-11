Nye tider for det kolde Paradis

Det er muligt at få sit helt eget Paradis, men placeringen er hemmelig, og det er først til efteråret 2021, at det kolde Paradis både skal have ny adresse og ny franchisetager.

Louise Nergaard har sat sine rettigheder til iscafeensalg for at opfylde drømmen om i et halvt år at rejse rundt med sin mand og to sønner blandt andet i Australien, New Zealand og Asien.