Nye statsborgere - uden håndtryk

De havde alle opfyldt de forskellige krav til et dansk statsborgerskab, og de fik derfor papirer på deres nye status ved en ceremoni, der blev holdt på Elværket i Holbæk.

De nye statsborgere havde alle fået lov til at invitere et par gæster med, og de sad samlet ved hvert sit bord, så den påbudte afstand blev holdt.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) holdt en tale for de nye statsborgere, inden disse én for én kom i enerum med borgmesteren, hvor de officielle papirer blev skrevet under.