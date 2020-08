De fleste kommunale indkøb er styret af en indkøbsordning. Men nu bliver der lidt mere frihed til for eksempel at købe frugt lokalt.

Nye spilleregler på skoler og i ældrepleje

Holbæk - 30. august 2020 kl. 09:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter to års arbejde er Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering klar med en række anbefalinger, der kommer skole- og ældreområdet til gode. Anbefalingerne er netop godkendt i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Politikerne i Projektudvalget har siden 2018 arbejdet med, hvordan Holbæk Kommune kan forenkle og forbedre den måde, arbejdsopgaver på folkeskole- og ældreområdet løses på.

Det mundet ud i 13 anbefalinger og to opmærksomhedspunkter, som nu er stemt igennem i kommunalbestyrelsen.

- Vi er i projektudvalget glade for, at anbefalingerne nu er godkendt. De giver større handlerum til fagpersonalet og bedre forudsætninger for at øge servicekvaliteten. Det er til gavn for borgere, virksomheder og lokalområder, siger projektudvalgets formand, Charlotte Nielsen (S) i en pressemeddelelse.

Indkøb, rengøring samt drift og vedligehold er omdrejningspunktet på skoleområdet. For eksempel skal beløbsgrænsen for indkøbsaftaler udmeldes, der skal være bedre introduktioner til kommunens indkøbssystem, og det skal være muligt at købe frugt og grønt lokalt.

Det skal også meldes ud, at skolerne har mulighed for at have egne rengøringsassistenter, hvis de selv dækker eventuelle merudgifter, og der skal laves en ny model for måling af oplevet tilfredshed med rengøringen på skolerne.

På ældreområdet skal metoden »samskabt styring« anvendes. Med denne metode er både ledere og medarbejdere sammen om at finde udfordringer og løsninger på uhensigtsmæssige arbejdsgange, processer og rutiner.

For lidt Forslagene gav en del debat i kommunalbestyrelsen onsdag aften. Nogle af anbefalingerne blev vedtaget af alle undtagen LA. Andre anbefalinger fik kritik fra såvel LA som V, K og R. På en række punkter havde de borgerlige partier simpelt hen håbet på noget mere vidtgående.