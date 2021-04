Nye solcelle-regler på vej

Holbæk Kommune vil nu lave et sæt regler for solcelle-anlæg, der fortæller noget om, hvor de kan placeres, og hvordan de skal se ud.

Det var SF, som bragte sagen op i kommunalbestyrelsen, fordi partiet mener, at både investorer og borgere har brug for at vide, hvordan kommunen bedømmer ansøgninger om solcelleanlæg.

Det fremgik af debatten, at reglerne kan blive lidt af en balancekunst. Bliver reglerne for løse, kan det ramme naboer til solcelleanlæg. Bliver de for stramme, vil kommunen få ekstra svært ved at nå sine klimamål