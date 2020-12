Slotshaven Gymnasium i Holbæk sender endnu en gang elever og personale hjem på grund af corona-smitte. Foto: Christina Quist

Nye smittede: Gymnasium lukker igen

Holbæk - 08. december 2020 kl. 14:54 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Eleverne på Slotshaven Gymnasium i Holbæk skal igen til at have virtuel undervisning. For fra onsdag er elever og personale sendt hjem på grund af Covid-19.

Det sker efter, at der henover weekenden er kommet otte nye smittede på skolen.

- Hen over weekenden har vi haft mange nye smittede, så der er et udbrud her på skolen, siger Katrine Juul, der er rektor på Slotshaven Gymnasium, om baggrunden for beslutningen om at lukke skolen ned.

Hun fortæller, at beslutningen også skal ses i lyset af, at skolen har mange, der er bosat i en af de 38 kommuner, der rammes af hårde restriktioner.

- Derfor kan man forvente, at der vil være en del af personalet, der vil have børn, der kommer hjem. Og vi har allerede mange hjemsendte lærere. Derudover vil vi selvfølgelig gerne forebygge, at der sker yderligere smittespredning, fortæller Katrine Juul.

Når Slotshaven Gymnasium fra onsdag lukker ned, vil det for langt størstedelen af eleverne betyde, at de først vil være sammen igen den 11. januar.

Nedlukningen gælder nemlig frem til den 10. januar, men der vil i perioden blive kørt fuldt skema, oplyser Katrine Juul.

Hun fortæller også, at enkelte elever vil få adgang til skolen i perioden. For der vil stadig være værkstedsundervisning, ligesom de planlagte prøver vil blive afholdt.

I sidste måned lukkede Slotshaven Gymnasium ned i to uger, efter flere elever er konstateret smittet med Corona.