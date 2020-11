Nye serviceguides i gadebilledet

I bestræbelserne på at give de besøgende en bedre - og mere corona-sikker - oplevelse, har Holbæk Byforum nu ansat en gruppe serviceguides.

Ved sensommerens Aftensalg med Biler på Ahlgade var det en gruppe frivillige, som påtog sig hvervet med at sørge for afstand og information til de besøgende.

- De nye serviceguides skal skabe tryghed i Holbæk Bymidte og også hjælpe med info om p-pladser, åbningstider og anden hjælp til de besøgende, siger chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård og fortsætter: - Vi ønsker desuden at udbrede kendskabet til myndighedernes smittestop-app, så så mange som muligt downloader den og har den aktiv på deres telefon, når de færdes i bymidten. De nye serviceguides vil derfor udlevere en informationsfolder om smittestop-app'en til vores gæster.

Formålet med app'en er, at gøre smitteopsporingen hurtigere og nemmere. Når man bruger app-en, registrerer og lagrer Bluetooth-forbindelsen på ens smartphone ID'er på andre brugere, som man opholder sig i nærheden af. Hvis man bliver testet positiv for coronavirus, kan man ved hjælp af app'en notificere de brugere, man har opholdt sig i nærheden af. Man vil også selv få besked, hvis man har været tæt på en person, der testes positiv for coronavirus. Både registeringen og adviseringen er anonym.