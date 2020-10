Restaurant Vadestedet i Holbæk modtager aflysninger og mister omsætning på selskaber og julefrokoster på grund af coronastramninger. Direktør Pia Mattsson savner fuld dækning og klare retningslinjer. Foto: Thomas Olsen

Nye restriktioner presser og frustrerer restauratører

Holbæk - 26. oktober 2020 kl. 11:50 Af Christina Quist og Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Forsamlingsforbud med højst 10 personer betyder aflyste selskaber og julefrokoster. Folk ringer og aflyser selskaber, og jjeg må ringe til nogle og fortælle, at de ikke kan være 11 til mortensand, når vi kun må have 10 i et selskab.

Direktør Pia Mattsson på Restaurant Vadestedet i Holbæk er som andre i restaurationsbranchen presset af en stramning af forsamlingsforbuddet frem til 22. november.

Det rammer indtægtskilden i højsæsonen med julefrokoster. Hun havde fundet et alternativ til julefrokoster med en julebuffet til minimum 20 kuverter på Vadestedet i egne lokaler, den idé røg med stramningen. Hun må også sige nej til mindst tre gange begravelseskaffe om ugen og familiefester.

- Vi tager imod bestillinger ud af huset på mere end 10 kuverter, for folk afgør selv, om de vil følge opfordringen til også dér kun at være 10. Jeg arbejder på en udvidet juleplatte, der kan serveres her i huset, og folk kan hente fra vores a la carte kort, forklarer Pia Mattsson.

Økonomisk råderum væk Hun har lov til at have 170 gæster i restauranten og indstillet på at have julebuffet i juledagene, men der må igen højst være 10 ved hvert bord. Ved buffetten vil der som i dag være stander med håndsprit og handsker, og der skal holdes afstand og mundbind, når man forlader sin plads ved bordet.

Det er planen her og nu, men hun kender ikke detaljerne, hun ved ikke, om eller hvordan restauratører bliver kompenseret, og hun tror, forsamlingsforbuddet forlænges efter fire uger.

Det økonomiske råderum er væk efter et halvt år med coronavirus.

- Vi rammes igen som branche. Mener man, vi er årsag til stigende smitte, så luk os ned og giv fuld dækning til løn og faste udgifter. Hvis man altså mener, vi skal overleve. Nu har man indført restriktioner, der ikke er klare og meldt ud på hjemmesider og uden hjælpepakke, beklager hun.

Folk er på forkant Trine Jørgensen, der er indehaver af Hørby Færgekro i Hørby, er afventende.

- Vi har ikke haft nogen aflysninger endnu, heldigvis. Men vi ved ikke, hvad det skal blive til. Vi kan kun afvente og se, hvad der sker, siger Trine Jørgensen og fortsætter:

- Men hvis antallet ikke må være højere end 10, vil det komme til at berøre os på andenjuledag, som er vores allerstørste dag med julefrokoster. For her er det typisk store familier på 18-20 personer, der kommer. Men igen, vi må vente og se, hvad der sker, forklarer Trine Jørgensen.

Steen Petersen, der har forpagtningen af Holbæk Slot fik søndag den første aflysning efter de nye restriktioner.

- Men folk har været lidt på forkant med det, så jeg har fået aflysninger de sidste 14 dage. Det betyder, at november er helt død, mens der er lidt først i december, og der må vi se, hvad der sker. Men lige nu har jeg ingen julefrokoster. Derfor sidder jeg også lige nu og arbejder på at få lavet noget reklame for noget ud af huset - både til jul og til nytår. For jeg tror ikke på, at der kommer noget i huset, fortæller Steen Petersen.