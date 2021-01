Kirkeministeriet har i denne uge offentliggjort de nye retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund. Foto: Kenn Thomsen

Nye restriktioner i kirkerne

Holbæk - 09. januar 2021 kl. 12:46 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Frygten for, at den mere smitsomme, britiske variant af corona-virus breder sig, får nu også betydning for folkekirken og andre trossamfund. Her er der netop blevet indført strammere restriktioner.

Det får betydning for de gudstjenester, der skal holdes i den kommende tid. Tiltagene indebærer blandt andet, at der skal være større afstand mellem kirkegængerne, at gudstjenester højst må vare 30 minutter, samt at det er slut med fællessang.

Bliver på gulvet I Orø Kirke er der - som så mange andre steder - gudstjeneste på søndag. Og for sognepræst Kirsten Schmidt og kirkegængerne bliver det en anderledes oplevelse.

Kirsten Schmidt fortæller, at antallet af læsninger fra biblen blandt andet bliver reduceret fra tre til en, således at der kun vil være evangelielæsning.

Antallet af salmer reduceres også, og kirkesangeren vil kun synge til to, mens resten vil være instrumental.

Og så vil der være plads til lidt færre kirkegængerne i Orø Kirke, hvor man dog hele tiden har kørt med meget stramme regler i forhold til, hvor stor afstand der skulle være mellem folk.

- Jeg går heller ikke på prædikestolen, for der vil jeg kunne spytte meget mere ud og sprede dråber. Så jeg holder mig på gulvet, siger Kirsten Schmidt, der har stor forståelse for tiltagene.

- Der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Vi må finde ud af det. For det er vigtigt, at vi overholder reglerne, og vi forsøger at få smittetrykket ned, og at vi alle løfter i flok. Alene det, at kirkerne får lov til at holde åbent, betyder, at vi må gøre, hvad vi kan for, at smitten ikke sker hos os, siger hun.

Det kristne budskab Da kirkerne blev lukket i foråret, måtte Kirsten Schmidt også tænke lidt ud af boksen og gøre tingene på en ny måde. Hun begyndte derfor at holde andagter og lave oplæsninger på Facebook.

- Det var en helt andet måde at tænke på, og det bliver det her også. Men det, vi har prøvet i denne pandemi, er, at selvom vi skal holde afstand, så bliver det en anden form for nærhed alligevel, for vi er sammen om at passe på hinanden. Det, synes jeg, er vigtigt. Og det har også noget at gøre med det kristne budskab, siger sognepræsten.