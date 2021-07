Se billedserie Der er sat gang i jordarbejdet på Torpet 40, hvor der skal opføres 16 rækkehuse i ét plan. De opføres som otte dobbelthuse på den aflange grund, der ligger bag en støjvold ud mod Stenhusvej, bagerst i billedet. Foto: Kenn Thomsen

Nye rækkehuse bygges på to nabogrunde

Holbæk - 12. juli 2021 kl. 18:36 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Markedet for nye boliger i Holbæk by synes for tiden nærmest umætteligt. Endnu to projekter er på vej, og de ligger ganske tæt på hinanden, nemlig på Torpet 40 og 42.

Mest synlig er projektet på Torpet 40, hvor der bag en støjvold mod den stærkt trafikerede Stenhusvej foreløbig er gang i jordarbejdet.

Her er der givet byggetilladelse til 16 rækkehuse i ét plan med en størrelse omkring 100 kvadratmeter. Boligerne er endnu ikke udbudt til salg på nettet, men det bliver Danbolig Holbæk, der kommer til at stå for salget.

Torpet 40 er en aflang, smal grund der strækker sig langs Stenhusvej. En oversigtstegning viser, at der midt på grunden anlægges et 940 kvadratmeter stort, grønt fællesareal. På hver side opføres der fire dobbelthuse, altså otte boliger.

Grunden var oprindelig udlagt til kontorerhverv i en lokalplan fra 2006. Men da det ikke var muligt at få solgt grunden til erhvervsformål, blev der i december 2016 vedtaget en ny lokalplan.

Grunden på Torpet 40 har siden 2018 været ejet af DBR Rengøring A/S, der tegnes af Henrik Hansen, Vipperød.

10 rækkehuse i to plan Syd for Torpet 40 ligger grunden på Torpet 42. Selv om der endnu ikke er sat gang i jordarbejdet på area­let, er boligerne udbudt til salg på nettet hos Danbolig Holbæk.

Der skal opføres 10 række­huse i to plan, men byggetilladelsen er endnu ikke på plads. Størrelserne på boligerne er henholdsvis 119 og 125 kvadratmeter.

På den ene side af boligerne ligger en terrasse og en lille have, og på den anden side af huset anlægges en lille forhave med eget udhus.

Seks af rækkehusene opføres med direkte udsigt til den lille sø, der ligger mod syd, vest for Brynet. De fire øvrige rækkehuse bygges lidt længere mod nord på grunden.

Lige som det er tilfældet med grunden på Torpet 40, skal der også ved de kommende boliger på Torpet 42 anlægges en støjvold mod Stenhusvej. Det er et krav i den lokalplan, som Holbæk Kommune vedtog i juli 2019. Støjvolden skal sikre, at Miljøstyrelsens grænseværdier overholdes. Grunden blev oprindelig købt af Frallybyg A/S, Tuse Næs, i 2008 med henblik på at etablere et legeland med tilhørende restaurant, men planerne blev ikke gennemført. Frallybyg ejer stadig grunden.