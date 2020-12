Nye penge til Æglageret

Håndværkere har hen over sommeren og efteråret været i gang med at lægge nyt tag på Æglageret på Lindevej i Holbæk og samtidig ombygge loftet til en ny multisal.

Arbejdet forventes afsluttet ved årsskiftet, men nu ser det ud til, at håndværkerne ikke behøver at pakke deres værktøj sammen, for arbejdet kommer til at fortsætte.