Nogle brancher er hårdt ramt af restriktioner. Andre - ikke mindst byggeriet - har rygende travlt.

Nye partnere ser på beskæftigelse

Holbæk - 06. januar 2021 kl. 21:26 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Virksomhederne har brug for arbejdskraft - i hvert fald nogle af dem.

Og kommunen har brug for virksomheder, som vil ansætte ledige.

Dermed bliver der nok en del at tale om i en ny arbejdsgruppe, som er på vej i Holbæk Kommune.

Arbejdsgruppen - som formelt omtales som et partnerskab - er et led i den nye erhvervspolitik, som kommunalbestyrelsen godkendte sidste år.

I den nye politik indgår en række partnerskaber, og et af dem har titlen »virksomhedsservice«.

På sit møde tirsdag godkendte beskæftigelsesudvalget første trin på vejen til dette nye partnerskab - en åben skitse til, hvad samarbejdet skal handle om.

Emnerne for samarbejdet er blandt andet rekruttering af arbejdskraft til områder, hvor der mangler hænder. I den forbindelse kan parterne også tale om opkvalificering og efteruddannelse.

Et andet emne kan være, hvordan man holder fast i medarbejdere, som er sygemeldte. Et tredje kan være, om flere virksomheder vil være med til at hjælpe - konkret kan det for eksempel være oprettelse af de småjob, som kommunens jobcenter altid er på jagt efter.

Gælder tre år I den kommende arbejdsgruppe skal der sidde tre repræsentanter for lokale virksomheder, og her er Føtex, Gislinge Mureren og Aluline A/S nævnt i den første skitse, ligesom der bliver et medlem fra Holbæk Erhvervsforums sekretariat.

Dertil kommer to folk fra kommunens arbejdsmarkedsafdeling, hvor den ene er Ina S. Ringsdal, chef for afdelingen Alle kan bidrage, som jobcentret hører under.

Også organisationerne er med - i første skitse peges der på Dansk Industri og LO.

Partnerskabsaftalen, som formentlig godkendes endeligt i foråret, gælder for tre år. Men får modellen succes, er der næppe tvivl om, at ordningen bliver permanent.