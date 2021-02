Ved store ransagningsaktioner i blandt andet Holbæk, men også andre steder på Sjælland og i Tyskland, har myndighederne fundet blandt andet skydevåben samt »komponenter og ingredienser«, der kan bruges til fremstilling af sprængstof. PET mener, at de sigtede lå inde med alle de dele, der skal til for at fremstille en bombe. Foto: Presse-fotos.dk Foto: Claus Bjoern Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye oplysninger i terrorsag: Politiet bad selv om kortvarig fængsling af seks sigtede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye oplysninger i terrorsag: Politiet bad selv om kortvarig fængsling af seks sigtede

Holbæk - 17. februar 2021 kl. 13:02 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Da fire mænd og to kvinder natten til fredag i sidste uge blev varetægtsfængslet efter et næsten otte timer langt retsmøde i Holbæk, var det med PET's ord »i tilknytning« til den terrorsag med udspring i Holbæk, hvor syv andre personer forinden var blevet varetægtsfængslet til 2. marts.

Mens Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Midt- og Vestsjællands Politi har oplyst, at de syv er sigtet efter straffelovens terrorparagraf for at planlægge eller medvirke til at planlægge et eller flere terrorangreb i Danmark eller Tyskland, holder myndighederne fortsat helt tæt med, hvad man sigter de seks andre personer for.

Alle sigtede i begge grene af sagen nægter sig skyldige.

Bad om kort fængsling En del tyder dog på, at politiets mistanke mod de seks er af en lidt anden karakter end mod de syv terrorsigtede, hvoraf flere blev anholdt i Holbæk om aftenen lørdag den 6. februar.

De seks blev anholdt natten til mandag i sidste uge, og sent samme aften blev de fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk.

Nu viser retsdokumenter, som dagbladet Nordvestnyt og sn.dk har fået aktindsigt i hos Retten i Holbæk, at anklagemyndigheden i første omgang ikke bad om at få de seks personer varetægtsfængslet.

I stedet bad man dommeren om lov til at opretholde de seks sigtedes anholdelse i tre gange 24 timer, og det blev da også udfaldet af grundlovsforhøret, som først sluttede kort før klokken seks den følgende morten.

Den korte fængslingsfrist kan indikere, at politiet og anklagemyndigheden på det tidspunkt ikke havde et efterforskningsmateriale, der rakte til at begære de seks sigtede varetægtsfængslet i en lidt længere periode.

Det havde man så til gengæld fået torsdag i sidste uge, hvor de fire mænd og to kvinder på ny blev stillet for en dommer, som blev overvist om, at der var tilstrækkelig begrundet mistanke om, at de kan være skyldige i den sigtelse, der er rejst mod dem.

Alle seks blev således varetægtsfængslet foreløbigt frem til tirsdag i næste uge.

Ingen kommentarer Sn.dk og Nordvestnyt har forelagt oplysningen om anklagemyndighedens egen begæring om en kort fængslingsfrist for vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, Midt- og Vestsjællands Politi, men han har ingen kommentarer.

Han henviser til, at alle retsmøder i sagen hidtil har kørt for dobbeltlukkede døre.

Bjørke Kierkegaard kan heller ikke sige noget om, hvornår politiet eventuelt vil sige mere om sigtelsen mod de seks personer.

Bombe-dele og skydevåben Ved store ransagningsaktioner i blandt andet Holbæk, men også andre steder på Sjælland og i Tyskland, har myndighederne fundet blandt andet skydevåben samt »komponenter og ingredienser«, der kan bruges til fremstilling af sprængstof. PET mener, at de sigtede lå inde med alle de dele, der skal til for at fremstille en bombe.

Ved ransagninger er der også fundet Islamisk Stat-flag, og blandt andet på den baggrund vurderer PET, at der kan ligge en militant islamistisk motivation bag de påståede terrorplaner.

relaterede artikler

Overblik: Sådan blev sløret løftet i terrorsagen 12. februar 2021 kl. 12:32

PET peger på planer om angreb i Danmark eller Tyskland 12. februar 2021 kl. 11:11