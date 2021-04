Det er slut med sådan et syn, der er næsten ingen boliger til salg på småøen, der for sjette år i træk har flest nye indbyggere pr. 1. januar 2021. Og seks kommende lejeboliger dækker heller ikke behovet, siger beboerformanden. Foto: Peter Andersen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nye øboere lokkes af øroen og kort vej til hovedstaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye øboere lokkes af øroen og kort vej til hovedstaden

Holbæk - 16. april 2021 kl. 18:33 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Øboerne forstår det godt - der er mange gode grunde til at flytte til en af landets 27 småøer. Nogle er mere populære end andre øer, og sjette år i træk fører Isefjordens Perle i øhop med flest nye indbyggere.

Ved det årlige mandtal 1. januar på Danmarks 27 småøer var Orøs indbyggertallet ifølge Danmarks Statistik steget med 17 til 968.

- Det tal er steget siden, og jeg tror, vi senest om et par år når 1000 fastboende, siger Peter Bach Larsen, formand for Orø Beboerforening.

Han tror også, rekorden kunne være højere. Glæde over den fortsatte fremgang blandes med ærgrelse over manglen på ejerboliger og især lejeboliger, og det kan bremse udviklingen.

På boligsiden Boliga er der 10 ejendomme til salg. Fire villaer og fem fritidshuse har været på markedet fra 21 dage til syv måneder, mens et fritidshus skiller sig ud med otte års liggetid.

- Vestsjællands Almene Boligselskab vil bygge seks lejeboliger - det kan slet ikke dække efterspørgslen, tilføjer Peter Bach Larsen.

Orø er ikke arealmæssigt den største småø. Det er Fur, men indbyggertallet har i mange år været faldende og er nu kun på 757.

Der er bogstaveligt tale om øhop - befolkningstallet går op og ned for de fleste småøer, og det har det også før gjort på Orø.

- Men vi har flere fordele at fremvise. Vi er tæt på hovedstadsområdet. Med to færgeforbindelser tager det kun omkring en time at køre til København og under en halv time at komme til Holbæk. Der er politisk opbakning til at gøre sommerhuse til helårshuse, boligerne er billigere end i hovedstadsområdet og større provinsbyer, og her er ro, nærhed og tryghed, understreger Peter Bach Larsen.

Orø er et lille, stærkt samfund med skole, børnehus, tryghed, meget lidt kriminalitet og mange aktivitets- og fritidsmuligheder, tilføjer han.

Nordvestsjællands to andre øer klarer sig lige. Nekselø var 1. januar steget fra 16 til 17 øboere, Sejerø havde uændret 342 indbyggere.

Sommerhusgæster slår rødder Der er cirka 1200 sommerhuse på Orø, og sommerhusgæsterne er en del af især sommerbilledet på øen. Men nogle bliver en del af helårsbilledet, de får ændret sommerhus til helårsbeboelse og slår rødder med folkeregisteradresse i 4305 Holbæk Kommune.

Som øbo skal man være glad for sommerhusgæsterne, de er medvirkende til, at Orø er den småø med flest nye indbyggere, mener Peter Bach Larsen, formand for Orø Beboerforening.

- 20 procent af sommerhusene er i dag helårshuse. Ejerne har besluttet sig for at blive fastboende efter at have smagt på ølivet og opdaget øroen uden at komme langt væk fra hovedstaden og Holbæk. Det har deres venner også og flytter hertil, og mange af sommerhusgæsternes børn vender tilbage, enten fordi de overtager sommerhuset eller beslutter sig for at blive øbo, tilføjer han.

Beboerforeningen havde i en periode en gruppe, som arbejdede på at få flere tilflyttere. Den indsats er sat på standby.

- Det giver ingen mening, her er ingen ejendomme at henvise til. Mit råd til folk er at cykle rundt i sommerhusområderne og se, om der er til salg skilte eller spørge sig for. Holbæk Kommune har hidtil været large, når der er ønske om at ændre sommerhus til helårshus, forklarer Peter Bach Larsen.

Der er fortsat arbejde i gang for at få flere lejeboliger end de seks, Vestsjællands Almene Boligselskab vil bygge på en 2,4 hektar stor grund ved brugsen. Der er plads til flere boliger, og der er efterspørgsel efter lejeboliger fra nuværende og kommende især ældre øboere, understreger han.

Flere børn i skole og børnehus Tilflyttere er ikke kun pensionister, der ændrer sommerhus til helårshus, også unge familier med børn flytter til. Det mærkes på skolen og i børnehuset.

Blandt andet er de nye ejere af Orø Strandcamping med til at øge børnetallet. Familien er flyttet til Isefjordens Perle med to børn og et i vente.

Der er ikke mange grund til ikke at flytte til Orø bortset fra mangel på boliger, understreger Pete Bach Larsen.

Han havde dog gerne set, Orø havde bevaret en ølæge. Det lykkedes ikke at finde en læge med lyst til at slå sig ned på øen sådan som Sejerø har fået, konstaterer han.

- Det blev så løst med en ordning, hvor der er en gang om uge er en læge i klinikken. Det er min opfattelse, at det fungerer fint, især fordi vi samtidig har en god akutsygeplejerske i klinikken på alle hverdage, fastslår han.

Peter Bach Larsen har noteret sig, at beboerne også ændrer sig. Det er tydeligt, at det er mennesker med penge at dømme ud fra de store biler, der kører rundt på vejene, konstaterer han.

- Vi kan også se det på de initiativer og forretninger, som dukker op blandt andet med cafeen og købmandsbutikken Bings Orø, tilføjer Peter Bach Larsen.