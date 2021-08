Siden der blev bygget boliger på nabogrunden, har de nye naboer klaget over røg, lugtgener og støj, og det er endt med et kommunalt påbud. Allerede inden var konsekvensen af en politisk beslutning om flere boliger i midtbyen ogen ny lokalplan blevet virkelighed, men det var først med påbuddet, tanken om at flytte opstod. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nye naboer driver gammel virksomhed ud af bymidte

Holbæk - 09. august 2021 kl. 14:41 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Den har ligget der i over 100 år, men nu driver naboklager og påbud den gamle virksomhed ud af bymidten. Fra første indflytningsdag har nye naboer klaget over støj og røg. Det er endt med et påbud fra kommunen om at dæmpe støjen inden for fire uger.

Problemet er, at det ikke kan lade sig gøre, hvis produk­tionen skal fortsætte. Derfor mister byen en af de sidste gamle virksomheder i bymidten fra årsskiftet, når Slagtergården forlader i Smedelundsgade i Holbæk for at flytte produktionen til Slagelse.

Lokalplan blev dødsdom Et politisk ønske om flere boliger i bymidten og en ny lokalplan blev i realiteten en dødsdom over Slagtergården. Med lokalplanen fra 2017 blev betingelserne for at drive virksomhed ændret. Det handler om miljøklasser, konstaterer Torben Johansen, bestyrelsesformand i Slagtergården A/S.

- Vi har hidtil ligget i miljøklasse fire og har altid overholdt gældende miljøkrav og regler. Vi har aldrig før fået klager, men har nu brugt tusinder af kroner på filtre og ventilatorer på skorstenene. Men det er umuligt at indfri påbuddet om at sænke støjen til den nugældende grænseværdi, fastslår han.

Det er meget dyrt, de nødvendige og omfattende ændringer af bygningerne i gården kan ikke nås på fire uger, og ombygningerne vil blokere for indgange og dermed produktionen, tilføjer Torben Johansen.

Slagtergården A/S har anket påbuddet, der har opsættende virkning og giver Slagtergården lidt tid. Men søger kommunen om og får ophævet den opsættende virkning, må produktionen lukkes, og en konkurs truer.

- Vi holdt møder med bygherren, fortalte om vores virksomhed, og det lød ikke til at blive et problem. Men fra den første nabo flyttede ind, har der været en strøm af klager, vores medarbejdere er blevet fotograferet og råbt ad. Og vi kunne se, at på den lange bange ville vi aldrig vinde med et dårligt naboskab. Og de har loven på deres side - derfor skal Holbæk fjordskinken produceres i Slagelse, forklarer Torben Johansen.

Slagtergården blev skakmat Efter det, han kalder en regulær klagestorm fra beboerne i de nye lejlighed, er Slagtergården skakmat. Ejendommen i Smedelundsgade er sat til salg, en omfattende ombygning til et tocifret millionbeløb af en tidligere fødevarevirksomhed i Slagelse er i gang, og fra 1. januar mister Holbæk en virksomhed og arbejdspladser.

- Det gør ondt at flytte en gammel familievirksomhed. Men det har været et voldsomt pres med klager og overvejelser om, hvordan gener for naboerne kunne løses. Der er ofret tusinder af kroner på at mindske røggener og ville koste yderligere en million kroner, hvis der skal gøres mere. Det er dog ikke røg, men støj, der sender Slagtergården til Slagelse, forklarer Torben Johansen.

Det er også gået ud over medarbejdere og folk til og fra virksomheden. Medarbejdere er blevet fotograferet og generet, og chauffører er blevet råbt ad, når de kom med varer midt på dagen.

- På et møde med bygherren før byggestart fortalte vi om produktionen med forarbejdning af kød og røgeri, og vi påpegede, at vi havde fælles murvæg for at undgå sammenstyrtning. Det lød til at blive et uproblematisk naboskab, men der blev ikke taget hensyn under nedrivning, vi havde støv og knækkede fliser. Det løste vi for det gode naboskabs skyld, samme tålmodighed har beboerne så ikke, fastslår han.

Udsigt til nabostridigheder i årevis fik Slagtergården til at holde møder med kommunen og søge ny placering i Holbæk. Men ingen løsninger kunne hænge økonomisk sammen, og jagten på egnede lokaler blev udvidet til hele Sjælland.

Løsningen lå i et industrikvarter i Slagelse, hvor der efter en gennemgribende ombygning bliver mere plads til de 13 ansatte og til at udvide produktionen fra 1. januar.

Der har været kontakt til miljøafdelingen i Slagelse, der har givet grønt lys.

- Slagtergården A/S har købt ejendommen. I dag lejer Slagtergården sig ind i l bygningerne, der ejes af Karsten Andersens forældre Bende og Bent Andersen, som i mange år både havde slagterforretning ud til Smedelundsgade og slagteri og forarbejdning i baglokalerne.

For nogle år siden lukkede slagterforretningen for at give mere plads til produktionen til engros-salg.

- Men virksomheden var ved at nå det maksimale for, hvad vi kunne producere og omsætte for. Så på sigt er en flytning en fordel, men det her er ikke en situation, vi havde forestillet os med påbud og risiko for konkurs, beklager Torben Johansen.