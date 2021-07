Nye maritime miniklubber skal bringe mennesker sammen

UngHolbæk og Mænds Mødesteder i Holbæk tegner sig for to af lavene, mens de resterende sammensættes af borgere med forskellig baggrund. Målet er at bringe mennesker sammen på tværs af alder og samfundslag.

- Jollerne og vores formidling af den lokale maritime kultur og natur indgår alt sammen i vores overordnede arbejde med på den ene side at skabe et nyt læringsrum for efteruddannelse af pædagoger, lærere og bådebyggere og på den anden side medvirke til at skabe et godt sted for vores lokalsamfund. Det er umiddelbart utroligt hyggeligt at sejle i træbåd sammen med andre, men det er mere end det. Det forbinder mennesker på nye måder, forklarer Ture Møller, som samtidig kan fortælle, at den filosofi og metode, man arbejder med i Kystliv Holbæk, har tjent som inspiration for tilsvarende projekter i Præstø, Nakskov og Tønder.