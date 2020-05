Buffeter - her på Vestersøen - får formentlig også grønt lys fra næste mandag.

Nye lempelser giver smil hos restauratører

I dag, mandag, kom Slotscentret i Holbæk et skridt nærmere normale tilstande, for nu det ikke kun Kvickly og fødevarebutikken Holbæk Bazar, som må holde åbent.

Der går dog endnu en uge, før den sidste beboer i centret kan åbne: Det er Restaurant Vestersøen, hvor der til gengæld er stor glæde over søndagens melding om, at to meters afstand nu kan reduceres til én.