Se billedserie Håndværkerne fik også selv et par billeder til scrapbogen ved rejsegildet på Æglagerets nye tilbygning. Foto: Christian Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye klæder til den gamle dame Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye klæder til den gamle dame

Holbæk - 19. marts 2021 kl. 14:42 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Der var ros til håndværkerne, da der fredag var rejsegilde på en ny tilbygning til Æglageret på Lindevej i Holbæk.

Rosen er nok nærmest obligatorisk ved den slags lejligheder, men man fornemmede, at Æglager-formand Jørgen Fokdal faktisk er rigtig glad for de håndværkere, som giver Æglageret den helt store tur.

For det kræver noget at give en overhaling til »en gammel dame«, der snart fylder 100 år - som Jørgen Fokdal udtrykte det.

Både renoveringen af hovedbygningen og arbejdet med tilbygningen har budt på en del udfordringer, som har krævet stor håndværksmæssig kunnen og undertiden også en kreativ tilgang.

- Men I har løst det hele. Og vi fornemmer, at I faktisk også synes, det er en sjov og lidt anderledes opgave, sagde Jørgen Fokdal ved rejsegildet.

Det foregik i Æglagerets have, hvor det var let for håndværkerne at holde god afstand. Med til opgaven er Jord Beton & Anlæg, Tømrer- og Snedkerfirmaet Illemann, Sandkær VVS, Odsherred Maleren samt Nielsen & Munkholm, som står for strømmen.

Håndværkerne fik også ros fra Lone Backs Arkitekter. Egentlig skulle arkitekt Peter Haugaard have talt, men han var forhindret, og i stedet var det chefen selv, som mødte op. Ud over at rose håndværkerne fortalte Lone Backs, at det på en måde er en fin cirkel, som sluttes med tilbygningen tegnet af Peter Haugaard.

Æglageret er tegnet i Bedre Byggeskik-traditionen af arkitekten Vilhelm Olsen. Hans søn, Vagn Zander Olsen, drev i mange år en tegnestue i Holbæk, og blandt partnerne i tegnestuen var Peter Haugaard, som altså nu har tegnet en tilbygning, det matcher Vilhelm Olsens værk, fortalte hun.

I øvrigt takkede Jørgen Fokdal også dem, der har betalt gildet. De store bidrag er kommet fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Holbæk Kommune, Sparekassen Sjælland-Fyn og Lokale- og Anlægsfonden. Dertil kommer et stort antal mindre donorer.

Og Jørgen Fokdal lod forstå, at selve huset er fuldt finansieret. Men hvis der også skal være noget at sidde på i huset, vil det ikke være uvelkomment med yderligere et par donationer eller fem ...

Tilbygningen skal efter planen stå klar 1. juli. Og så er der en god måneds tid, til »den gamle dame« kan fejre 100 års fødselsdag - helst på vilkår, hvor det er tilladt at invitere mange gæster.