Novozymes placerer logistik hos Frode Laursen i Jyderup. PR-foto

Nye jobs på vej: Stor logistikopgave til Frode Laursen

Holbæk - 14. december 2020 kl. 12:54 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen

Frode Laursen skal fra april 2021 varetage Novozymes' danske lager på sit 110.000 m2 store logistikcenter i Jyderup. Det oplyser transportfirmaet i en pressemeddelelse.

Frode Laursen og Novozymes har indgået en langvarig samarbejdsaftale, der betyder, at Frode Laursen skal varetage dele af logistikken i forbindelse med virksomhedens lagre.

- Vi er rigtig glade for denne aftale, fortæller koncerndirektør i Frode Laursen, Thomas Corneliussen og fortsætter:

- Med placeringen af Novozymes enzymproduktion i Kalundborg, blot 20 km fra vores logistikcenter i Jyderup, er et samarbejde oplagt, og vi er glade for, at vi med denne langvarige aftale får mulighed for at udvikle samarbejdet.

Sparer 350.000 km Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger og har en global produktion, hvor fabrikkerne i Kalundborg hører til blandt de største. Her producerer Novozymes store mængder enzymer, som skal sendes til kunder over hele verden.

- Det er vigtigt for os, at vores produktion er så effektiv som mulig og samtidig påvirker omgivelserne mindst muligt. Med aftalen effektiviserer vi vores logistikoperation i Danmark og sparer samtidigt op til 350.000 km. i transport årligt, til fordel for trafikken og miljøet, siger Morten Carlsen, Supply Chain Operations Director i Novozymes.

Flere hænder De første Novozymes-paller kommer på lager i Jyderup 1. april, hvilket også vil betyde et større antal nye jobs på logistikcenteret i Jyderup.

- Vi har i forvejen en meget stabil og højt kvalificeret medarbejderstab i Jyderup, som nu skal udvides. Helt hvor mange flere hænder, vi får brug for, er for tidligt at sige endnu, men der er ingen tvivl om, at vi i løbet af foråret vil komme til at ansætte flere medarbejdere i Jyderup, siger Thomas Corneliussen.