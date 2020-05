Nye infoskilte på skibene

- Formidling af historien bag de mange træskibe, som i dag hører til på Holbæk havn, ligger os stærkt på sinde i Holbæk kommune. Det er der flere grunde til. Der er et historisk perspektiv, hvor skiltningen er med til at formilde viden om maritimt håndværk og træskibskultur, som har været afgørende for handel, transport og anden udveksling i et land med mange øer. I nutiden er skiltene med til at fortælle os selv og andre mennesker i de havne, hvor skibene kommer, at Holbæk gl. Havn byder på spændende oplevelser, som bestemt er et besøg værd, siger han.