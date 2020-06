Tim Petersen står i sin lejlighed, som han endnu ikke har kunnet gå i gang med at færdigindrette, fordi rækken af fejl og mangler endnu ikke er udbedret - mere end fire måneder efter, at han overtog nøglerne.

Nye forsinkelser i havnebyen

Den 31. januar i år fik Tim Petersen, efter en række forsinkelser, nøglerne til sin ejerlejlighed i Holbæk Havneby i Kanalstræde i Holbæk. Helt efter bogen var det en rålejlighed, hvor han selv skulle sørge for indretningen. Det var imidlertid ikke efter bogen, at listen med fejl og mangler løb op i et højt antal.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her