Se billedserie Per Schou Johansen fortæller, at undervisningen er gået i gang på Hjalm. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Nye forpagtere om bord på galeasen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye forpagtere om bord på galeasen

Holbæk - 03. februar 2021 kl. 06:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Opholdsstedet Schouholm, Åmosevej 1 ved Jyderup, har pr. 1. januar overtaget forpagtningen af Hjalm.

- Galeasen, som har fast liggeplads i Holbæk Gl. Havn, vil fremover fungere som et maritimt projekt og skoleskib under vores opholdssted, fortæller direktør Per Schou Johansen og fortsætter: - Vi har længe drømt om, at kunne hjælpe nogle af de unge hos os, som gerne vil kombinere arbejde og skole. Der bliver fem pladser på Hjalm, hvor de nye gaster skal oplæres i at være en del af besætningen, forklarer han.

De første elever er allerede startet i et maritimt forløb på Hjalm kombineret med undervisning på Schouholm. Lige nu øves der knob, stik og navigation.

- Den 1. marts går vi rigtigt i gang med forårsklargøring af skibet, og til april skal skibet på bedding og have skiftet nogle planker og efterfølgende synes af Søfartsstyrelsen, forklarer Per Schou Johansen, som ser frem til at Hjalm ligesom tidligere kommer til at sejle med unge fra Holbæk, nu med Schouholms egne elever som en del af besætningen.

- Hjalm vil også fremover være en del af årets Skvulp festival, og så skal vi ud og sejle togter til maj og september. Vi har også aftalt træf med de to skoleskibe Fulton og Georg Stage, hvor deres og vores børn skal mødes og deltage i workshops og lære af hinanden, lyder det fra Per Schou Johansen, der glæder sig til at få hul på alle de muligheder forpagtningen af Hjalm, giver.

Schouholm blev grundlagt i 2012, hvor Per Schou Johansen købte den daværende Holmstrup Efterskole. Opholdsstedet har i dag 10 børn og unge og 14 ansatte.

Hjalm er fra 1901 og bliver af Skibsbevaringsfonden betegnet som et af de mest bevaringsværdige træskibe i Danmark. Skibet har tidligere været forpagtet af NV-Pro og Fonden ConCura.