I 2015 var der blandt andet en cykeltur fra Regstrup til Holbæk med næsten 100 deltagere i en demonstration for at få en cykelsti fra Søstrup til Holbæk Mega Center. Cyklisterne er her nået til Søstrup.

Nye cykelstier skaber stor glæde

Om cirka to år vil der efter planen være cykelstier på to strækninger, hvor lokalbefolkningen stærkt har efterlyst dem i en længere årrække. Det drejer sig om en cykelsti mellem Søstrup og Holbæk Mega Center ved Omfartsvejen. Den anden strækning med cykelsti vil forbinde Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup.

