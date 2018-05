Det grønne areal, her set fra Anders Larsensvej, er på vej til blive bebygget med 55 nye boliger i form af rækkehuse samt to punkthuse. I baggrunden ses husene på Steenstrups Allé (tv.) og til højre Alfred Hansens Have. Foto: Kaj Ove Jensen

Nye boliger tæt på byens centrum

Holbæk - 23. maj 2018 kl. 12:03 Af Kaj Ove Jensen

Engang efter sommerferien bliver spaden stukket i jorden på den sidste del af Holbæk Kasernes gamle øvelses- og idrætsareal. Der skal opføres 55 nye boliger, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Det meste af arealet er fyldt ud med boliger for mere end en halv snes år siden. Men arealet ud mod Anders Larsensvej, over for Margrethe Kapellet og Dalen har ligget ubebygget hen.

I slutningen af 2017 købte Investia Group A/S, der har virksomhedsadresse på Frederiksberg, arealet. Det ligger i H. E. Flemmers Have, og her skal der bygges 31 rækkehuse i et plan, 16 rækkehuse i to plan samt to punkthuse (to etager) med hver fire boliger.

Hovedejer og administrerende direktør i Investia Group er Michael Stounberg, Holbæk.

- Investeringen er meget betinget af, at jeg kender grunden og Holbæk. Vi skal ikke ud og bygge tusindvis af boliger, men måske nogle, hvis muligheden byder sig. Jeg synes, det her har en god beliggenhed. Det er den sidste grund, der ligger absolut bynært. Man kan bo i et fredeligt og dejligt område, der ligger tæt på bycentrum, forklarer Michael Stounberg om baggrunden for, at Investia Group kaster sig ud i sit første boligprojekt.

Investia Groups primære aktivitet er at søge investeringer på ejendomsmarkedet samt sol- og vindenergi til gamle, faste kunder, og bagefter også at administrere nogle af investeringerne.

Der bliver for tiden indhentet tilbud hos entreprenører. Det bliver engang efter sommerferien, arbejdet går i gang, men hvornår vides ikke. De første boliger vil stå klar i 2019, men det hele vil først være færdigt midt i 2020, siger Michael Stounberg.

Skala Arkitekter, København og Horsens, har tegnet boligerne, der efter forskrifterne i lokalplanen bliver i en gullig mursten og med rødt tegltag.

De første 17 boliger, der opføres i området over mod kirkegården, er udbudt hos Danbolig Holbæk, og flere interesserede er skrevet op.