Det store bassin i Holbæk Sportsby måler 50 gange 25 meter og er to meter dybt. Her vil man kunne svømme alle dage fra klokken 6-22. Foto Jette Bundgaard.

Nye bassiner til alle

Svømmeklubbens forberedelser kommer blandt andet til udtryk i et tilbud om at booke en hel sæson nu og få det første halve år i sportsbyen til halv pris.

- Det er vigtigere for os at få gjort bassinerne i sportsbyen til hele byens bassiner frem for at få skrabet et bestemt antal kontingentkroner sammen, siger sportschef i Holbæk Svømmeklub, Ricki Clausen, og fortsætter: