Nye ansigter hos farvehandleren

Ida Skovbjerg og Pia Nielsen er to nye ansigter i Holbæk Farvehandel. To nye ansatte, som kommer med en baggrund, der i fremtiden ruster farvehandlen til endnu bedre service samt rådgivning og inspiration til kunderne.

For begge nye medarbejdere gælder, at de vil være på pletten og allround ekspedere og rådgive kunder i farvehandlen og inspirere med alsidig viden om og indsigt i alt, hvad der har med indretning med videre at gøre i boligen.